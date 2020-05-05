Вирусолог Никоноров объяснил, почему до сих пор нет вакцины от коронавируса

Санкт-Петербург, 5 мая. Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров рассказал, почему в мире за 5 месяцев не появилась вакцина от коронавируса.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

Как отмечает специалист, любой препарат, который разрабатывается, должен в первую очередь быть безопасным и безвредным для человека. Он подчеркнул, что новый коронавирус — высокопатогенный, работать с ним могут только определенные лаборатории.

«Нужно время, нужно подготовить системы, которые позволяют проводить контроль. Вы просто так не можете сделать вакцину и сразу ее в народ пустить, нужно провести работу по изучению безопасности и безвредности», — говорит Никоноров.

По последним данным, в России зафиксировано 155 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тыс. человек скончались. 19 тыс. пациентов полностью выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.