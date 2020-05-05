Вирусолог Никоноров назвал чушью слухи о «чипировании» путем ввода вакцины

Санкт-Петербург, 5 мая. Информация о якобы «чипировании» населения путем вакцинации от коронавируса является чушью. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс якобы пытается заключить человечество в «цифровое рабство» путем «чипирования» с помощью прививок от коронавируса.

Никоноров назвал чушью подобные утверждения, отметив, что любая вакцина содержит в себе частицу возбудителя заболевания, на которую вырабатывается в организме иммунный ответ родными клетками.

«Чипирование» путем ввода вакцины — это чушь. В Сети и по телевизору распространяются другие «вирусы», которые воздействуют на нашу психику», — пояснил вирусолог.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавирусной инфекции скончалось более 250 тысяч человек.

В России зафиксировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.