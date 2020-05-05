Санкт-Петербург, 5 мая. Проще соблюдать нормы гигиены, а не мучить себя спиртом, ответил на вопрос о пользе алкоголя при борьбе с вирусами старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

Ученый отмечает, что алкоголя в крови нет, а данные о том, что он может быть полезен в борьбе с коронавирусом — отсутствуют. Никоноров подчеркнул, что вирус гибнет в 70 градусах, однако организм человека не способен выдержать такую концентрацию.

«Водка не дезинфицирует, там меньше процент. Проще помыть руки и соблюдать правила гигиены, а не мучить себя спиртом. Мыло просто смывает возбудитель. Антибактериальным мылом нужно пользоваться в редких случаях, вы убиваете свою микрофлору», — говорит специалист.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».