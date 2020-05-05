Вирусолог Никоноров оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Санкт-Петербург, 5 мая. Пока нет оснований говорить о том, что новый коронавирус был создан искусственно. С таким мнением выступил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, чтобы понять, как именно появился новый вирус, недостаточно изучить его в электронный микроскоп. Требуется кропотливая работа молекулярных биологов и генетиков для расшифровки генома вируса.

«Пока оставим этот вопрос. По моему мнению, коронавирус не имеет искусственного происхождения. На сегодняшний день мы оставим этот вопрос», — рассказал Никаноров Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что позже будут проведены сравнения вирусов, действовавших в Китае и Италии, чтобы можно было достоверно установить – один ли это возбудитель или два разных.

На территории России зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,5 тысячи человек скончались. 20 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Активное содействие борьбе с коронавирусом в России оказывает Минобороны РФ. Ранее начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.