Никоноров объяснил, почему невозможно создание универсальной вакцины от вирусов

Санкт-Петербург, 5 мая. Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров объяснил, почему невозможно создать универсальную вакцину против всех вирусов.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

«По сути, разработка вакцины может занять короткий промежуток, а доказательство безопасности может занять до 10 лет. Вакцина против всего невозможна. Каждый возбудитель индивидуален, это очень сложно сделать», — говорит Никоноров.

Специалист отмечает, что в мире не создано даже универсальной вакцины против гриппа. По его словам, разработку универсальных вакцин ведут ученые из США и Израиля. В России исследования упираются в коммерческие вопросы. Требуются средства на проведение доклинических исследований.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,5 млн человек. Заболевание унесло жизни более 250 тыс. пациентов.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.