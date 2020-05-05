Сильный пожар охватил небоскреб в ОАЭ, появилось видео

Москва, 5 мая. Крупный пожар возник в небоскребе в Объединенных Арабских Эмиратах.
Возгорание произошло в 45-этажном небоскребе «Эн-Нахда», который расположен в городе Шарджа. По предварительным данным, возгорание началось в ресторане на 10 этаже здания.
На место пожара прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. Спасателям удалось оперативно эвакуировать здание, в результате чего никто не пострадал. В настоящее время огнем охвачено практически все здание. Пожарные пытаются локализовать возгорание.
Massive fire engulfed a whole tower consisting of 48 storeys in Sharjah, UAE.— Sajid Hussyn (@Khosahere) May 5, 2020
May ALLAH Almighty have mercy on all people over there and protect them.
#Sharjah pic.twitter.com/vPW52B9rbH