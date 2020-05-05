Певица Лолита опубликовала видео, где выносит мусор в вечернем платье

Москва, 5 мая. Певица Лолита Милявская в очередной раз позабавила своих поклонников смешным видео. Она опубликовала в своем Instagram видео, где показала, как ходит выкидывать мусор в макияже и вечернем платье.

Милявская таким образом пошутила над сложившейся на карантине ситуацией, когда в шкафу висит много платьев, а надевать их некуда. Поэтому она решила порадовать своих подписчиков, дойдя до мусорных баков в вечернем платье и легком макияже.

Особое внимание в опубликованном посте она уделила бамбуковым серьгам.

«Когда любимый дарит то, что тебе понравилось, а до карантина ты не могла это надеть», — объяснила Милявская.

Поклонники оценили шутку певицы, которая отправилась выносить мусор в таком виде. Они также посоветовали ей завести собак, чтобы выгуливать их в необычных костюмах.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская после нескольких неудачных попыток все же смогла оформить расторжение брака со своим пятым супругом — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Отмечается, что звезда устала от затянувшегося развода и попросила юриста пойти на любые компромиссы, лишь бы процесс наконец завершился.

По непроверенной информации, в жизни Лолиты ранее появился новый мужчина. Известно, что это успешный бизнесмен, однако его имени никто не знает. Недавно пара вместе ездила отдыхать в Израиль. Иванов, комментируя личную жизнь певицы, отметил, что он рад за Милявскую. По его словам, он только приветствует здоровые отношения между двумя людьми.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Ее предыдущими мужьями были Александр Беляев, Виталий Милявский, Александр Цекало и Александр Зарубин. У певицы есть дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.