Сирия, 6 мая. «Сирийская национальная армия» направила свыше 2000 боевиков из Идлиба в Ливию. Международная коалиция вывозит из Хасаки в Ирак заключенных террористов «Исламского государства»1. Взрыв заминированного автомобиля у мечети в Алеппо убил несколько боевиков из состава «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили ракетный удар израильских ВВС в Алеппо; нанесла ответный удар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и провели патрулирование в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийских войск на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): попытались проникнуть за линии обороны союзных сил ВС Турции на севере Ракки; провели совместные учения с войсками коалиции и арестовали мирных жителей во время рейда на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и союзные силы: провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ на юге Идлиба и, по неподтвержденным данным, потеряли одного военнослужащего и два бульдозера.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась нескольких боевиков в результате взрыва заминированного автомобиля в Алеппо; направила около 2000 боевиков из Идлиба в Ливию.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в организации теракта в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Хасаке.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления к базам ВС США в Хасаке и вывезла в Ирак еще партию заключенных террористов «Исламского государства».

Провинция Алеппо

Агентство SANA передает, что ночью системы ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, направленный на военные склады в районе Ас-Сафира к юго-востоку от города Алеппо. По предварительным данным, проводится. Предполагается, что нападение совершили ВВС Израиля.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что на севере провинции возобновились ожесточенные столкновения у поселков Мараназ и Аль-Маликия, между курдскими боевиками и протурецкими группировками. Согласно информации источника, «Сирийская национальная армия» открыла огонь из ракетных установок по опорным пунктам «Отрядов народной самообороны» у поселка Менге.

Как сообщает агентство SANA, взрыв заминированного автомобиля, припаркованного у мечети в городе Аль-Баб привел к ранению одного мирного жителя. При детонации СВУ также погибли несколько боевиков из состава подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии». Военная полиция СНА подозревает, что за организацией подрыва стоят «Отряды народной самообороны».

По неподтвержденным сведениям, в зоне контроля турецкой армии и союзных сил были обнаружены пять случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает портал Step News, пять пациентов с подтвержденным заражением SARS-CoV-2 был направлены из города Африн в Турцию для лечения. Все зараженные состояли в «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» с поддержкой коалиции провели рейды в поселке Джейдет-Акидат, арестовав несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам запрещенного в РФ «Исламского государства». Как передает медиаресурс Syria Call, под стражу заключен Мухаммад Фархан аль-Модар, его обвиняют в координировании действий «спящих ячеек» и снабжении их боеприпасами и материалами для изготовления самодельных бомб. Следует отметить, что курдские боевики постоянно арестовывают мирных жителей в этом районе по обвинению в связях с «Исламским государством», однако часть обвинений, выдвинутых арестованным, не обоснованы.

Агентство Deir Ezzor передает, что войска коалиции и боевики «Демократических сил Сирии» провели совместные военные учения в районе месторождений и газоперерабатывающего завода «Коноко».

Неопознанные военные самолеты нанесли удары по четырем позициям иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в пустынной местности у города Меядин. По данным портала Step News, данных о раненных и убитых не поступало.

Провинция Идлиб

По данным источника в сети Twitter @QalaatAlMudiq на юге провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожила один бульдозер САА у горных склонов Джебель аль-Завия. Согласно данным портала Step News, утром группировка столкнулась с сирийской армией у поселений Рувейха, Аль-Бар и Маарет-ан-Нуман, где стороны взаимно обстреляли позиции друг друга из артиллерии.

Минобороны Турции сообщило о проведении восьмого совместного патрулирование трассы M4. В состав конвоя вошли бронированные автомобили военной полиции ВС РФ и турецких сотрудников, конвой сопровождали беспилотники ВКС РФ. Протяженность маршрута была увеличена в два раза, о чем говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Источник в сети Twitter @LindseySnell сообщает, что около 2000 бойцов из состава подконтрольных Турции «Султан Сулейман Шах», «Дивизия аль-Хамза», «Аль-Джабхат аш-Шамия» направились из Идлиба в турецкую провинцию Хатай, после чего будут отправлены в Ливию, чтобы выступить в качестве подкрепления для боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). По данным источника, это самая крупная из зафиксированных перебросок протурецких бойцов из Сирии. В связи с тяжелыми потерями в Ливии, Анкара усилила кампанию по вербовке, а также прекратила финансирование для группировок, которые отказались от участия в боях на стороне ПНС. Так без финансирования уже остались боевики «Фейлак ар-Рахман».

По неподтвержденным сведениям, один турецкий солдат был ранен в результате обстрела со стороны подразделений сирийской армии. Как передает медиаресурс Halab Today TV, также у поселка Афес под обстрел попали два бульдозера турецкой армии.

Провинция Ракка

На севере Ракки боевики «Демократических сил Сирии» предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира», где столкнулись с отрядами подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии». Согласно данным агентства Deir Ezzor 24, СНА нанесла удар из минометов по укреплениям курдских боевиков у города Айн-Исса. К ним присоединились турецкие войска, открыв огонь по опорным пунктам

На севере провинции продолжаются столкновения между отрядами «Сирийской национальной армией» и курдскими бандформированиями. После того, как стороны обменялись ударами из ракетных установок в окрестностях города Айн-Исса, отмечались боестолкновения в окрестностях города Тель Абъяда. Позднее Министерство обороны Турции сообщает о том, что три боевика «Демократических сил Сирии» были ликвидированы при попытке проникнуть в зону операции «Источник мира».

Провинция Хасака

Издание Halab Today, со ссылкой на материал агентства SANA, сообщает, что военнослужащие ВС США начали перевозку заключённых террористов «Исламского государства». Сегодня днем шесть автомобилей ВС США прибыли из Ирака в одну из тюрем, где содержатся террористы, в окрестностях Аш-Шаддади, позднее конвой бронированных автомобилей коалиции были замечены на пути к сирийско-иракской границе.

Как передает источник в сети Twitter @Alkhabour, в городе Рас аль-Эйн взрыв мины убил одного боевика из состава «Сирийской национальной армии». Источник также сообщает, что оккупированном курдским боевиками городе Аш-Шаддади прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиль сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». В организации атаки подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.