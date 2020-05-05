Киновед объяснила, почему необходимы такие фильмы, как «Шугалей»

Москва, 5 мая. Тема, затронутая в фильме «Шугалей» — важная и актуальная, заявила киновед Галина Жданкина в комментарии для New Inform.

Напомним, что 1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей», посвященного событиям в Ливии, а также судьбе похищенных в североафриканской стране российских социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Уникальность фильма заключается в том, что события, вошедшие в основу сюжета киноленты, происходят в настоящее время.

Военный эксперт Александр Широкорад подчеркивает, что после свержения и убийства Каддафи в Ливии происходит «полнейший беспредел». По его словам, российские власти должны добиваться освобождения своих граждан дипломатическими и иными путями.

«Безусловно, тема, поднятая в фильме «Шугалей» — важная и актуальная», — говорит Широкорад.

Киновед Галина Жданкина напомнила о сложности отображения такой темы как терроризм.

«Конечно, все это очень сложно, но такие фильмы необходимы. Тема свободы — вечная и всегда актуальная», — говорит эксперт.

Ранее стало известно, что боевики ПНС похитили заместителя президента Аудиторского Бюро Редху Куркаба. Интересный факт — Куркаб похож на актера из фильма «Шугалей», сыгравшего роль заместителя главы Триполитанского банка. По сюжету, он помог россиянам в исследовательской деятельности, предоставив информацию по банковским счетам «премьер-министра» ПНС Файеза Сарраджа.