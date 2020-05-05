Москва, 5 мая. Большая часть случаев заражения коронавирусной инфекцией происходит в стенах дома, а также в общественном транспорте.

Китайские ученые провели исследование, результаты которого свидетельствую о том, что большинство случаев заражения коронавирусом в КНР происходит в многоквартирных домах. По данным ученых, 79,9% инфицированных заразились в стенах собственного дома. В общественном транспорте инфекцией заразились более 34% от общего числа инфицированных. Ученые уверены, что распространение вируса происходит при контакте с людьми в замкнутых помещениях.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавируса погибло более 250 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.