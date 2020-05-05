Около миллиона масок в сутки производят в Москве. ФАН-ТВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили завод «Нетканика» в поселении Роговское Московской области.

В ходе визита, градоначальник отметил, что в условиях ухудшающейся эпидобстановки, в Москве продолжает работать половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий, преимущественно оборонной и медицинской направленности.

«Производство лекарственных препаратов, средств санитарной защиты и так далее, все это работает на максимуме. Предприятие «Нетканика» 100% переключилось на средства индивидуальной защиты, увеличив свои мощности до предела. Московские предприятия в свою очередь производят около миллиона масок в сутки, остальные материалы идут на другие предприятия и поставляются в другие регионы», — рассказал Сергей Собянин.

Завод «Нетканика» получит 3 млрд рублей на реализацию нового проекта.