Домогаров смутил подписчиков «пьяными» постами в Instagram

Москва, 5 мая. Поклонники актера Александра Домогарова переживают, что он вернулся к старым привычкам и налегает на алкоголь находясь на самоизоляции. На такие мысли их натолкнули посты Домогарова в Instagram.

Актер смутил подписчиков сразу рядом записей. Сначала он разместил скриншот исходящих звонков. Среди абонентов находилась некая «тварь». Потом Домогаров разместил фото девушек, сопроводив подписью, что «сперва выбрал бы вторую».

После этого он опубликовал ролик, где девочка-подросток красит ему ресницы тушью.

«Моя крестница красит крестного папу ну почему так озлобленных людей., мы ничего плохого не господи», — оставил неразборчивую подпись Домогаров под видео.

Подписчики актера остались не впечатлены таким поведением звезды в соцсетях.

«Когда-то в ранней юности я была влюблена в этого актера... Такие глаза, такая драма во взгляде... Алкоголь не щадит никого... И не пощадил мою детскую любовь — Александра Домогарова», — пишет @babyhasagun.

Негативных комментариев под первыми двумя постами было так много, что Домогаров был вынужден удалить записи.

Некоторые считают, что на плохое настроение актера повлиял скандальный уход из МХАТа. В марте Домогаров повздорил с руководством театра и принял решение его покинуть. Как отмечает «Газета.ру», ему не выплатили гонорар за спектакль «Сцены из супружеской жизни». Актер заявил, что «зрители больше не увидят его в стенах МХАТа».

Ранее стало известно, что Александр Домогаров намерен подать в суд на администрацию МХАТа из-за невыплаты гонорара за его участие в спектакле. По его словам, билеты продавались по 6 тыс. рублей, однако сам он ничего не получил. В настоящее время актер ищет адвоката.