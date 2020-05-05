Самонкин объяснил попытки Запада «уколоть» Россию с помощью Немцова

Москва, 5 мая. Европейские власти используют память о Борисе Немцове в своих интересах, чтобы уколоть Россию, заявил политолог Юрий Самонкин. Последним примером такого поведения стали инициативы по переименованию в честь Немцова улиц, где расположены российские посольства.

Активисты в Латвии выступили с предложением переименовать рижскую улицу Антонияс в честь «оппозиционера» Бориса Немцова. Латвийский сейм рассмотрит их инициативу, если петиция наберет 10 тысяч подписей. Сейчас под ней подписалось 125 человек.

Два месяца назад власти Праги переименовали площадь Под каштанами в площадь Немцова. По словам Самонкина, западные власти сознательно эксплуатируют имя Немцова, чтобы уколоть Россию.

Эксперт напомнил, что Немцов был прозападным политиком, который имел потенциал в девяностые годы, но остался не удел после разворота России с либерального курса на патриотический. В последние годы жизни Немцов много времени проводил в ЕС, а также на Украине. Также в 2014 году он поддержал госпереворот в Киеве и обвинил собственную страну в «агрессии», отметил эксперт.

Когда Немцов был губернатором в Нижнем Новгороде, он имел тесные связи с западными элитами, особенно с представителями американских властей. Заявление Немцова в последние годы его жизни демонстрировали, что тот вполне открыто следовал западным интересам.

«Спекуляциями на памяти Немцова пытаются еще больше уколоть Москву: якобы у нас авторитарный режим, нарушается свобода слова, нет демократии… Хотя на самом деле они прекрасно понимают, что расследование [убийства Немцова] давно было завершено. Глава государства лично выражал соболезнования в связи с этим чудовищным убийством», — напомнил Самонкин.

Он подчеркнул, что Европа может переименовать улицы и площади, но у нее не получится таким образом изменить внешнеполитическую позицию РФ.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.