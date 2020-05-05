Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото «особенной» дочери

Москва, 5 мая. Бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана опубликовала в соцсетях снимок своей особенной дочери Варвары.

Светлана Бондарчук опубликовала снимок дочери, которой 5 мая исполнился 21 год. Бывшая супруга Бондарчука трогательно поздравила свою дочь с днем рождения, назвав ее «лучшей девочкой в мире».

«Любовь моя, с днем рождения! Ты самая лучшая девочка в мире», — подписала Светлана снимок.

Стоит отметить, что Светлана и Федор на протяжении 13 лет скрывали, что у них есть дочка. Несколько лет назад Светлана призналась, что Варвара живет в частном пансионате за границей. По неподтвержденным данным, дочь Светланы и Федора страдает аутизмом. При этом мать Варвары неоднократно отмечала, что предпочитает не использовать медицинские термины в данном случае, поэтому просто называет свою дочь – «особенной».

Федор и Светлана Бондарчук считались идеальной парой на протяжении 25-ти лет, поэтому новость о разводе звезд в 2016 году стала настоящим потрясением для поклонников. Светлана признается, что их встреча была предопределена судьбой, поэтому чувства возникли очень быстро. Она также отмечала, что им с Федором не удалось сохранить любовь, поэтому со временем отношения стали портиться. Сейчас бывшие супруги остаются друзьями.