Медцентры Минобороны в Калининграде и на Камчатке сдадут досрочно. ФАН-ТВ

Два новых медицинских центра Минобороны достраивают в Калининграде и в Петропавловске-Камчатском. Их планируют сдать раньше намеченного срока, уже к концу этой недели. Строительство идет ускоренными темпами. Сейчас на объектах ведут уже отделочные работы, завозят мебель и медицинскую технику, в том числе рентген-оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ. Приборы доставляют на самолетах и кораблях.

Медцентр на Камчатке возводят по спецпроекту, здание сможет выдерживать землетрясения магнитудой до девяти баллов. Всего же специалисты Минобороны строят 16 таких центров в 15 регионах нашей страны.