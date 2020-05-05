Сирия, 5 мая. «Сирийская национальная армия» направила свыше 2000 боевиков из Идлиба в Ливию. В подконтрольных ВС Турции зонах обнаружено пять бойцов с коронавирусом. Международная коалиция вывозит из Хасаки в Ирак заключенных террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли одного военнослужащего и два бульдозера на юге Идлиба

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила около 2000 боевиков из Идлиба в Ливию.

«Демократические силы Сирии» (SDF): направили подкрепления на восток провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления к базам ВС США в Хасаке и вывезла в Ирак еще партию заключенных террористов «Исламского государства».

Провинция Алеппо

По неподтвержденным сведениям, в зоне контроля турецкой армии и союзных сил были обнаружены пять случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает портал Step News, пять пациентов с подтвержденным заражением SARS-CoV-2 был направлены из города Африн в Турцию для лечения. Все зараженные состояли в «Сирийской национальной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что «Демократические силы Сирии» направили военные подкрепления в поселение Дарнадж, расположенный на востоке провинции. Согласно информации агентства Halab Today, бойцы были переброшены для возведения нескольких блокпостов, большинство из которых будет расположено на основных трассах в провинции.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter @LindseySnell сообщает, что около 2000 бойцов из состава подконтрольных Турции «Султан Сулейман Шах», «Дивизия аль-Хамза», «Аль-Джабхат аш-Шамия» направились из Идлиба в турецкую провинцию Хатай, после чего будут отправлены в Ливию, чтобы выступить в качестве подкрепления для боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). По данным источника, это самая крупная из зафиксированных перебросок протурецких бойцов из Сирии. В связи с тяжелыми потерями в Ливии, Анкара усилила кампанию по вербовке, а также прекратила финансирование для группировок, которые отказались от участия в боях на стороне ПНС. Так без финансирования уже остались боевики «Фейлак ар-Рахман».

По неподтвержденным сведениям, один турецкий солдат был ранен в результате обстрела со стороны подразделений сирийской армии. Как передает медиаресурс Halab Today TV, также у поселка Афис под обстрел попали два бульдозера турецкой армии.

Провинция Хасака

Издание Halab Today, со ссылкой на материал агентства SANA, сообщает, что военнослужащие ВС США начали перевозку заключённых террористов «Исламского государства». Сегодня днем шесть автомобилей ВС США прибыли из Ирака в одну из тюрем, где содержатся террористы, в окрестностях города Аш-Шаддади, позднее конвой бронированных автомобилей коалиции были замечены на пути к сирийско-иракской границе.

Минобороны Турции сообщило о том, что в ходе поисково-разведочных работ в зоне операции «Источник мира» турецкие спецподразделения уничтожили самодельные бомбы, которые были заложены на обочине дороги для нанесения ущерба мирным жителям. По информации ведомства, СВУ были установлены боевиками «Демократических сил Сирии».

Как передает источник в сети Twitter @Alkhabour, в городе Рас аль-Эйн взрыв мины убил одного боевика из состава «Сирийской национальной армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.