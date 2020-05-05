Губерниев рассказал, как просил Галкина не ревновать Пугачеву

Москва, 5 мая. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как шоумен Максим Галкин реагировал на его общение с певицей Аллой Пугачевой.

Губерниев рассказал, что Алла Пугачева собиралась комментировать вместе с ним телевизионное шоу «Звездный лед».

«Видимся на каких-то концертах, начинаем разговаривать — так Макс Галкин сразу: «Ну что ты отвлекаешь Аллу? Она устала от всего этого!» А я отвечаю: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься», — рассказывает комментатор.

В итоге их идея не была реализована.

Также Губерниев отметил, что в беседе с певицей Софией Ротару та подтвердила, что он — ее любимый телеведущий.

«Помню, спрашиваю Ротару: «София Михайловна, кто все-таки ваш самый любимый ведущий?» — «Димочка, ну что ты спрашиваешь? Знаешь же...» — вспоминает Губерниев.

Недавно Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, передает «Газета.ру». В СМИ появилась информация, что у их сына Александра, более известного под прозвищем Гном Гномыч, диагностировали один из видов аутизма — синдром Аспергера.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова намерена подать в суд на Губерниева из-за обвинений в нарушении карантина и якобы завоеванных «на допинге» олимпийских медалей.