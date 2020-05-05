Федерация бокса России передала средства защиты архангельским волонтерам

Сегодня волонтеры, которые ежедневно оказывают помощь пожилым людям на территории Архангельской области, получили средства индивидуальной защиты — лицевые маски и антисептики. Эту помощь оказала Федерация бокса России.

В волонтерский центр подарки передали президент Архангельской региональной федерации бокса, руководитель регсовета партии «Единая Россия» Александр Дятлов и секретарь отделения Иван Новиков.

«Нам поступили очень нужные меры поддержки — 200 литров антисептика и 1000 масок. Мы передали их волонтерскому центру «Единой России», чтобы они доставили их нуждающимся жителям Архангельской области. К нам в региональное отделение поступали обращения от жителей Архангельска и Котласа. Все адреса нуждающихся мы передали волонтерам. Благодарим Федерацию бокса за оказанную помощь», — прокомментировал Дятлов.