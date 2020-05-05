Уволился главврач омской больницы, где зафиксировали вспышку коронавируса

Омск, 5 мая. Главный врач омской больницы принял решение уволиться после того, как не смог уберечь свой коллектив от заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной Минздрав.

Ранее были опубликованы снимки, на которых большая группа медиков – около 50-70 человек – столпились без масок и других защитных средств у крыльца больницы №1 имени Кабанова, чтобы пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Фотографии были сделаны 4 мая.

«То, что вчера происходило на территории горбольницы №1, не входит ни в какие рамки... как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место, была выстроена четкая схема маршрутизации, за 10-15 минут проблема была снята. Очень хочется, чтобы то, что произошло - это было исключение и не принимало системный характер... Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — сообщили в областном Минздраве.

Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что 16 заразившихся ранее медиков – сотрудники больницы имени Кабанова. В Минздраве отметили, что случаи заражения врачей имели место, после чего проводились закрытия отделений, дезинфекция, перевод пациентов и обследования персонала.

Сейчас в Омской области зафиксирован 191 случай заражения COVID-19. 42 человек выздоровели, еще пятеро пациентов с коронавирусом скончались.

Напомним, что 29 апреля замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих в случае обнаружения у них коронавируса. Кроме того, Минобороны РФ дополнительной закупило 300 аппаратов ИВЛ.