ЛНА ликвидировала террориста ПНС, участвовавшего в захвате и пытках пилота ВВС Ливии

Триполи, 5 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила лидера террористических группировок «Ферас Аль-Вахши» и «Хишам аль-Брешни» из города Аль-Завия, который участвовал в захвате ливийского пилота Амера Аль-Джагама. Именно этот боевик выбил из летчика «доказательства» о российской ЧВК «Вагнера».

Infamous Milita Leader "Feras Al-Wahshi" & " hisham Al-Breshni" from Al-Zawyia city were killed by an #LNA air strike near Al-Wytia Airbase this afternoon. https://t.co/FbqlQrbpz7 pic.twitter.com/DmNcrxbIOb — Jamal - جمال (@__kellar) May 5, 2020

Сообщается, что террорист был ликвидирован в ходе превентивного воздушного удара ЛНА в окрестностях авиабазы Аль-Ватыя, которую боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не раз пытались захватить. Радикал, как известно, способствовал не только взятию в плен, но и жестоким допросам генерал-майора ЛНА Амера Аль-Джагама.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — Libya Review (@LibyaReview) December 7, 2019

Показания последнего, выбитые силой, использовались для создания вброса о ЧВК «Вагнера» — якобы россияне присутствуют в рядах оперативной группы ЛНА «Тархуна». Следует отметить, что подобные заявления никак не были подтверждены, несмотря на все попытки ПНС и Турции «раскрутить» этот вброс через подконтрольные медиаресурсы.