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ЛНА ликвидировала террориста ПНС, участвовавшего в захвате и пытках пилота ВВС Ливии

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ЛНА ликвидировала террориста ПНС, участвовавшего в захвате и пытках пилота ВВС Ливии

Триполи, 5 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила лидера террористических группировок «Ферас Аль-Вахши» и «Хишам аль-Брешни» из города Аль-Завия, который участвовал в захвате ливийского пилота Амера Аль-Джагама. Именно этот боевик выбил из летчика «доказательства» о российской ЧВК «Вагнера». 

Сообщается, что террорист был ликвидирован в ходе превентивного воздушного удара ЛНА в окрестностях авиабазы Аль-Ватыя, которую боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не раз пытались захватить. Радикал, как известно, способствовал не только взятию в плен, но и жестоким допросам генерал-майора ЛНА Амера Аль-Джагама. 

Показания последнего, выбитые силой, использовались для создания вброса о ЧВК «Вагнера» — якобы россияне присутствуют в рядах оперативной группы ЛНА «Тархуна». Следует отметить, что подобные заявления никак не были подтверждены, несмотря на все попытки ПНС и Турции «раскрутить» этот вброс через подконтрольные медиаресурсы.

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