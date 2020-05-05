Депутат Цивилев призвал защитить права покупателей в Сети

Санкт-Петербург, 5 мая. Пандемия коронавируса переместила значительную долю торговли в онлайн, поэтому государство должно защищать граждан, совершающих покупки в Интернете, заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев в комментарии для Nation News.

По его мнению, сложившаяся ситуация обязывает более серьезно подходить к вопросу безопасности и защиты прав граждан в Сети.

«Продажи очень переместились в сторону онлайн-продаж. Бизнес, который переориентировался и сейчас успешно торгует, показал, что может это сделать без реальных магазинов со стенами и коммунальными платежами, напрямую общаясь через монитор с покупателем», — отмечает Цивилев.

Он подчеркивает, что в традиционных магазинах покупатель получает чек — документ о совершенной покупке. В Интернете с этим не все так просто.

«Ну а здесь ты, получается, можешь купить, площадка потом напишет, что она не существует, ничем не регламентируется, и по факту люди становятся более уязвимыми. Поэтому государство как раз прописывает вот эти все торговые площадки, чтобы покупатель был более защищен с учетом развития онлайн-продаж», — говорит депутат.

Вице-президент ТПП Санкт-Петербурга Екатерина Лебедева до этого отмечала, что многие сферы бизнеса, которые сейчас испытывают всплеск активности, в будущем столкнутся с ее падением. По ее словам, некоторые предприятия переориентируются в условиях пандемии коронавируса.

Ранее «Известия» сообщали, что на фоне карантина и самоизоляции онлайн-торговля показывает значительный рост во всем мире. «Лаборатория Касперского» уже зафиксировала двукратный рост фишинговых атак за первый квартал 2020 года, а Центробанк предупредил о появлении новых способов мошенничества, напрямую эксплуатирующих тему коронавируса.