Анкара, 5 мая. Бывший глава Министерства здравоохранения Ливии Рейд эль-Окли осудил военное вмешательство Турции в дела других стран, подчеркнув его угрозу безопасности во всем средиземноморском регионе. Подробности приводит Almarsad.
По словам экс-министра, политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выражающаяся в агрессивном вмешательстве в кризисы в Ливии и Сирии, продиктована желанием возродить Османскую империю. Анкара маскирует его религией и идеологией мусульманского братства, которые особенно успешно навязываются в Ливии и Катаре.
«Что касается братских стран Туниса и Алжира, они закрывают глаза на вмешательство поддельного императора в Ливии», — пояснил он.
Рейд эль-Окли подчеркнул, что турецкая интервенция нарушает устав ООН, запрещающий любое вмешательство в дела независимой страны без соответствующего консенсуса с ООН и Советом Безопасности. Несанкционированное участие Анкары во внутриливийском кризисе является неприкрытой поддержкой экстремизма против Ливийской национальной армии (ЛНА), ведущей борьбу против терроризма под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.
«Арабские страны хранят молчание, за исключением Египта, который призывает к срочному заседанию Лиги арабских государств для согласования единой позиции против турецкого вмешательства в арабский регион», — добавил бывший министр.