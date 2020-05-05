Экс-министр здравоохранения Ливии заявил о намерении Турции возродить Османскую империю

Анкара, 5 мая. Бывший глава Министерства здравоохранения Ливии Рейд эль-Окли осудил военное вмешательство Турции в дела других стран, подчеркнув его угрозу безопасности во всем средиземноморском регионе. Подробности приводит Almarsad.

По словам экс-министра, политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выражающаяся в агрессивном вмешательстве в кризисы в Ливии и Сирии, продиктована желанием возродить Османскую империю. Анкара маскирует его религией и идеологией мусульманского братства, которые особенно успешно навязываются в Ливии и Катаре.

«Что касается братских стран Туниса и Алжира, они закрывают глаза на вмешательство поддельного императора в Ливии», — пояснил он.

Рейд эль-Окли подчеркнул, что турецкая интервенция нарушает устав ООН, запрещающий любое вмешательство в дела независимой страны без соответствующего консенсуса с ООН и Советом Безопасности. Несанкционированное участие Анкары во внутриливийском кризисе является неприкрытой поддержкой экстремизма против Ливийской национальной армии (ЛНА), ведущей борьбу против терроризма под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.