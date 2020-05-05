Победители конкурса ФАН рассказали, почему хорошие новости важны для России

Федеральное агентство новостей подвело итоги очередного этапа оперативного конкурса «Хорошие новости России» и узнало у его победителей, почему журналисты должны рассказывать своей аудитории о позитивных вещах, даже когда другим кажется, что все вокруг плохо.

«Было очень неожиданно, потому что мы не сами подавали заявку на ваш конкурс, а мою работу выбрало конкурсное жюри, которое отслеживает публикации региональных СМИ», — заметила Маргарита Захарова, корреспондент газеты «Выборг».

Журналист выиграла наш конкурс, набрав в ходе недельного онлайн-голосования 65% голосов. Читатели признали ее материал «Выборгский ресторатор обеспечил врачей бесплатными обедами» одним из лучших.

Маргарита убеждена, что людям нужно рассказывать о хорошем, что происходит рядом с ними.

«Негатива и так много, ему уделяется чрезмерное внимание журналистами. Его надо разбавлять позитивной информацией. И я не могу сказать, что хорошие новости как-то трудно найти. Любую информацию можно подать и негативно, и позитивно. Все зависит от автора и его мировоззрения. Нужно перестать видеть одни проблемы и замечать доброе. Это как у Омара Хайяма: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зеленой вязь, весну и небо голубое». Так же и с журналистикой. Рассказывая о хорошем, ты делаешь жизнь в России лучше», — считает журналистка из Выборга.

Маргарита поблагодарила ФАН за организацию конкурса «Хорошие новости России» и призвала коллег попробовать свои силы в нем.

Юлия Манойлина из сетевого издания «Блокнот Ростов» (пишет под псевдонимом Юлия Ежикова) в малом конкурсе «Хорошие новости России» заняла третье место. За ее публикацию «Волка ноги кормят»: какие специалисты нужны работодателям во время кризиса» проголосовало 12% читателей.

«Для меня тоже стала неожиданностью номинация на этот замечательный конкурс Федерального агентства новостей, как и третье место по итогам читательского голосования. Безусловно, такие конкурсы для журналистов очень нужны. Потому что на фоне того, что сегодня происходит, люди очень тянутся к чему-то доброму и светлому. Им этого не хватает. А конкурс «Хорошие новости России» дает нашим материалам вторую жизнь, потому что их читают уже не только в регионе, но и на федеральном уровне», — сказала ростовская журналистка.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России», в котором борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ, проводится дважды в месяц. Следующий этап стартует во вторник, 12 мая. К участию в нем принимаются авторские материалы, вышедшие в свет в период с 28 апреля по 11 мая включительно. Номинанты будут выбраны среди заявок, поступивших на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из числа материалов, отмеченных конкурсной комиссией, которая отслеживает работу региональных СМИ.

Также до 23 часов 59 минут 7 июня принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются в пяти номинациях (плюс специальный приз жюри) дважды в год. В этом конкурсе призы составляют по 100 тысяч рублей. Шорт-листы номинантов на победу будут сформированы из эксклюзивных авторских материалов, освещающих позитивные события страны или региона. Это работы наших коллег, которые формируют в общественном сознании конструктивные установки и чувство гордости за Россию. Материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир региональных СМИ в период с 1 января по 7 июня 2020 года. Подробнее здесь.