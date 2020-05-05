Коронавирус выявлен у 44 турецких военных в сирийском Идлибе

Анкара, 5 мая. Коронавирусная инфекция диагностирована у 44 турецких военнослужащих, которые находились в сирийском Идлибе и Африне. Об этом сообщает портал Mezopotamya Ajansı.

По данным портала, коронавирус выявлен у 44 турецких солдат, которые недавно находились в сирийском Идлибе и Африне. В настоящее время зараженные коронавирусом военные находятся в государственной больнице города Рейханлы, которая расположена на территории турецкой провинции Хатай.

Кроме того, коронавирус был диагностирован у полицейских, которые ранее также временно находились в сирийском Африне. В ближайшее время тестирование на коронавирус пройдут все солдаты батальона, который находился в Сирии. Также медики планируют проверить на коронавирус 250 полицейских.

Напомним, 9 октября 2019 года власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавируса погибло более 250 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.