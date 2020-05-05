Киев, 5 мая. Украинским школьникам не следует волноваться о своем образовании, так как они являются представителями «древней нации и должны знать другие, фундаментальные вещи». Об этом заявил киевский аналитик и публицист Роман Василишин.

По его словам, система образования должна воспитывать патриотов Украины, которые будут идеологически подкованными в национальном вопросе, поэтому остальные школьные предметы не имеют значения, передает «ПолитНавигатор».

«Зачем вообще украинскому школьнику эти глупые дроби, математика? Украинский народ – это народ креативный, ему не нужна ни инженерия, ни математика, ни естественные науки, это все ерунда. Знает человек, что есть математика, ну и слава богу. Украинцам она не нужна, мы – самая древняя нация и должны другие, фундаментальные вещи знать», – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Москва является главным врагом Киева». Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех, старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.