ليبيا ،5 مايو: اتفق قادة تركيا وتونس على استخدام الأراضي التونسية لدعم مقاتلي حكومة الوفاق الوطني ،أثبت التحقيق صحة فيديو القضاء على المرتزقة السوريين ، رد فعل حكومة الوفاق الوطني على العرض الأول لفيلم "شوغالي" مع أطروحة نيويورك القديمة.

فضح التحقيق الصحفي كذبة حكومة الوفاق الوطني حول مكان وفاة المرتزقة السوريين

أثبتت مجموعة من الباحثين الليبيين أن الفيديو للمرتزقة السوريين القتلى الذين استولوا على المنزل بالقرب من طرابلس تم تصويرة حقا في ليبيا وليس في سوريا ، بحسب القيادة الرسمية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

قام مسلحون من حكومة الوفاق الوطني الليبي بتفجير شاحنة محملة الدجاج باعتقادهم انها هدف عسكري

نتيجة لهجوم آخر شنه متشددون من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، دمرت شاحنة مزودة بمواد غذائية.

وفي الوقت نفسه ، فإن الموقف الرسمي لحكومة الوفاق الوطني هو أن الهجوم قد نفذ على مرفق عسكري تابع للجيش الوطني الليبي. غير أنه تبين في الواقع أن الشاحنة كانت محملة بدجاج وليست أسلحة أو أفراد عسكريين.

أظهر مقطع فيديو الخسائر الفادحة التي لحقت بمسلحي حكومة الوفاق الوطني الليبي خلال الهجوم على ترهونة.

تم نشر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية العربية يظهر خسائر العصابات المسلحة في منطقة ترهون ، يرفع تقاريره إلى زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج.

ردت حكومة الوفاق الوطني على العرض الأول لفيلم "شوغالي" بمقالات نيو يوك تايمزالقديمة

شاهد أعضاء حكومة الوفاق الوطني الفيلم الروسية شوغالي ، وبعد ذلك بدأت الاتهامات الموجهة ضد علماء الاجتماع المختطفين بناء على مقال نيويورك تايمز. ربما تخشى قيادة حكومة الوفاق الوطني الكشف عن حقيقة أنشطتها.

أنشأت تركيا قاعدة في تونس لدعم الإرهابيين وإمدادات الأسلحة لمسلحي حكومة الوفاق الوطني

تستخدم تركيا تونس لإنشاء قاعدة مادية وتقنية هناك لقواتها ونقل الجماعات الإرهابية. صرح بذلك سعيد امغيب ، عضو مجلس النواب.

قام إرهابيو حكومة الوفاق الوطني بقصف المناطق السكنية في جنوب طرابلس

مرة أخرى ، شن إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي سلسلة من الهجمات على خلفية الدعوات إلى مراعاة الهدنة. وأبلغ الجيش الوطني الليبي عن انتهاك وقف إطلاق النار.

أبلغت غرفة الحسابات باختطاف مسؤول يحقق في تزوير "وزارة الداخلية" بحكومة الوفاق الوطني الليبي

ربطت إدارة غرفة الحسابات القبض على مدير المديرية الرئيسية للرقابة المالية في القطاع العام بمحاولة للضغط عليه وإغلاق عينيه على الانتهاكات التي تم الكشف عنها. أصدرت الدائرة المالية بيانًا رسميًا بشأن الحادث.