В РФ объяснили низкую смертность от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от COVID-19 В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от коронавируса в России. Специалисты связывают это с ранней диагностикой. Использование высокоэффективных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с легкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей. На последних, к слову, приходится примерно 70-80% всех больных. Это существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска. Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что Россия занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов на новый коронавирус. За все время эпидемии в стране их сделано почти 4,5 (4,4) млн. Добавим, что за последние сутки в РФ выявлено 10 102 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах. Общее число зарегистрированных носителей COVID-19 на территории страны достигло 155 370. Лидерами по числу пациентов продолжают оставаться Москва (80 115), Подмосковье (15 761) и Санкт-Петербург (557). Скончались 1451 человек, выздоровели 19 865. Кстати, Владимир Путин 6 мая проведет совещание, по ситуации с COVID-19 в нашей стране. На нем будут обсуждаться меры по борьбе с инфекцией и рекомендации по снятию ограничений.

Путин наградил Ким Чен Ына медалью Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ. Северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР. После вручения состоялась беседа, в рамках которой стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие и укрепление российско-корейского сотрудничества. Напомним, первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с лидером нашей страны прошла во Владивостоке. Главы государств более двух часов общались за закрытыми дверями. Владимир Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким Чен Ын — «содержательной».