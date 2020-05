Израиль при помощи ракетных ударов хочет помешать возрождению Сирии

Поддержка вооруженных боевиков, разрушение инфраструктуры и регулярные ракетные удары — как Израиль пытается помешать возрождению Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что вчера вечером системы ПВО правительственных сил Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен самолетами ВВС Израиля в провинции Алеппо.

Согласно имеющимся данным, три израильских самолета выпустили семь ракет по научно-исследовательскому центру и военным складам в пригороде Алеппо — районе Ас-Сафира. Предположительно, жертвами удара могли стать около десятка рабочих, находящихся в этом районе, однако достоверных сведений на этот счет нет.

Власти Израиля по своей традиции не стали комментировать возможность нанесения ракетных ударов при помощи авиации по объектам в Сирии. Однако, как показывает практика, точная информация появится спустя несколько дней от якобы независимых источников.

Обратим внимание, что вчерашний удар израильской авиации далеко не первый за последнее время. 3 мая Израиль атаковал девятью ракетами авиабазу ВВС Сирии «Аш-Шайрат», а до этого были удары по объектам в провинции Эль-Кунейтра, Хомсе и Дамаске.

#ISI #intelligence report reveals the warehouse explosion’s (1 May 2020) aftermath in #Homs , #Syria . #Assessment : The warehouse probably hosted a massive amount of #weapons or #explosives , which exploded and caused the concrete structure entirely disappearance. pic.twitter.com/CKjMLPxc4c

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал череду атак Израиля по объектам в Сирии.

Как замечает собеседник ФАН, действия со стороны Израиля являются грубым нарушением норм международного права и сирийского суверенитета, какими бы основаниям Тель-Авив не оправдывал свои атаки. Каждая атака со стороны Израиля – это настоящее преступление.

Кроме того, Владимир Шаповалов отмечает, что единое сирийское государство, решившее проблему целостности, восстановившее суверенитет и покончившее с террором, будет ставить вопрос о возвращении незаконно захваченных Израилем земель и о судьбе палестинских беженцев, поскольку Сирия всегда была серьезным оппонентом для Израиля во внешней политике. Поэтому израильтянам и нужна дезинтеграция арабской страны, чтобы та не могла быть политическим лидером в регионе.

Целями ударов Израиля в Сирии зачастую становятся военные объекты, завязанные на борьбе с вооруженными группами радикальных джихадистов. По мнению Владимира Шаповалова, Израиль никогда не признается, но подобными действиями он не просто попустительски относится к террористическим группам в Сирии, а фактически их поддерживает.

Израильская авиация неоднократно наносила удара по пригородам Дамаска, но позже ВВС Израиля попробовали атаковать уже объекты севернее – в Хомсе. Теперь же израильские военные начали бомбить почти самые отдаленные от них территории Сирии.

About 35 min ago



3 Israeli jets penetrated the Syrian airspace from Iraq and launched several standoff munitions from over the coalition/SDF areas in east Syria



The target was the research center in Al Sfira east of Aleppo, several explosions were noted with a mild AD activity.