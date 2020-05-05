Израиль при помощи ракетных ударов хочет помешать возрождению Сирии

Поддержка вооруженных боевиков, разрушение инфраструктуры и регулярные ракетные удары — как Израиль пытается помешать возрождению Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Акт агрессии

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что вчера вечером системы ПВО правительственных сил Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен самолетами ВВС Израиля в провинции Алеппо.

Согласно имеющимся данным, три израильских самолета выпустили семь ракет по научно-исследовательскому центру и военным складам в пригороде Алеппо — районе Ас-Сафира. Предположительно, жертвами удара могли стать около десятка рабочих, находящихся в этом районе, однако достоверных сведений на этот счет нет.

Власти Израиля по своей традиции не стали комментировать возможность нанесения ракетных ударов при помощи авиации по объектам в Сирии. Однако, как показывает практика, точная информация появится спустя несколько дней от якобы независимых источников.

Обратим внимание, что вчерашний удар израильской авиации далеко не первый за последнее время. 3 мая Израиль атаковал девятью ракетами авиабазу ВВС Сирии «Аш-Шайрат», а до этого были удары по объектам в провинции Эль-Кунейтра, Хомсе и Дамаске.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал череду атак Израиля по объектам в Сирии.

У преступлений не может быть оправдания

Как замечает собеседник ФАН, действия со стороны Израиля являются грубым нарушением норм международного права и сирийского суверенитета, какими бы основаниям Тель-Авив не оправдывал свои атаки. Каждая атака со стороны Израиля – это настоящее преступление.

«Сами же по себе более частые удары объясняются тем, что в Сирии сейчас в полной степени восстанавливается власть правительства над территориями страны – осталось лишь несколько анклавов, неподконтрольных официальному Дамаску. И это — нехорошая новость для Израиля, поскольку Тель-Авив уже на протяжении десятков лет оккупирует Голанские высоты. Кроме того, раздробленная Сирия, находящаяся в состоянии гражданской войны, для Израиля, как и для США, представляла собой удобное пространство для политических маневров. И мы видим, что для Израиля это было интересно не только в отношении Сирии, но и соседнего Ливана», — говорит политолог.

Кроме того, Владимир Шаповалов отмечает, что единое сирийское государство, решившее проблему целостности, восстановившее суверенитет и покончившее с террором, будет ставить вопрос о возвращении незаконно захваченных Израилем земель и о судьбе палестинских беженцев, поскольку Сирия всегда была серьезным оппонентом для Израиля во внешней политике. Поэтому израильтянам и нужна дезинтеграция арабской страны, чтобы та не могла быть политическим лидером в регионе.

Поддержка террористов

Целями ударов Израиля в Сирии зачастую становятся военные объекты, завязанные на борьбе с вооруженными группами радикальных джихадистов. По мнению Владимира Шаповалова, Израиль никогда не признается, но подобными действиями он не просто попустительски относится к террористическим группам в Сирии, а фактически их поддерживает.

«Военная инфраструктура правительственных сил, подвергающаяся израильским ударам — этот тот потенциал Сирии, который используется в борьбе с террористами. Уменьшая военный потенциал арабской страны, Израиль способствует и помогает боевикам в этом регионе. В этом смысле он в прямом смысле является союзником террористических групп», — говорит собеседник ФАН.

Демонстрация силы

Израильская авиация неоднократно наносила удара по пригородам Дамаска, но позже ВВС Израиля попробовали атаковать уже объекты севернее – в Хомсе. Теперь же израильские военные начали бомбить почти самые отдаленные от них территории Сирии.

About 35 min ago



3 Israeli jets penetrated the Syrian airspace from Iraq and launched several standoff munitions from over the coalition/SDF areas in east Syria



The target was the research center in Al Sfira east of Aleppo, several explosions were noted with a mild AD activity. — Syrian_MC (@Syrian_MC) May 4, 2020

Как отмечает Владимир Шаповалов, Израиль обладает достаточно мощным военным потенциалом, что и позволяет ему наносить удары и по северным территориям Сирии. И тут нужно понимать, что израильская авиация наносит удары по той территории САР, которая является нестабильной — рядом находится Идлиб, а пригороды Алеппо еще недавно были под контролем террористов.

«Израильские военные преследуют мысль нанесения максимального ущерба в той части Сирии, что наиболее уязвима и где этот урон будет ощутим, в том числе при усилении террористических групп. Эта главная цель ударов Тель-Авива. Сирийские ПВО являются достаточно эффективным оружием, что доказывается количеством отраженных атак, но мы видим, что и Израиль отчетливо понимает оборонные возможности Дамаска. Поэтому часть ракет все же достигает целей. И Тель-Авив именно на это и делает расчет: что определенная часть достигнет своих целей. Израилю важен не только урон, но и символическое значение: демонстрация своей внешней политики и наплевательства на сирийский суверенитет», — говорит Владимир Шаповалов.

Возрождение Сирии

Правительство Сирии и союзники Дамаска неоднократно обращали внимание на незаконность действий Израиля в международных организациях вроде ООН. Однако власти Тель-Авива оправдывают свои шаги якобы борьбой с угрожающими элементами, отказываясь признавать преступный характер таких атак.

Как считает политолог, дипломатические шаги для прекращения атак Израиля не будут эффективны.