Санкт-Петербург, 5 мая. Плазма крови выздоровевших от коронавируса пациентов используется только для лечения тяжелобольных. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, использование плазмы крови для лечения вирусных инфекций не является новым методом. Такой метод называется пассивной иммунизацией, однако он имеет некоторые ограничения, так как донором плазмы может стать только полностью здоровый человек.

«Дело в том, что человек, у которого берете плазму, он должен быть здоров. Я имею в виду, у него не должно быть других заболеваний… Сейчас, когда появились тесты на определение антител, эта работа будет вестись более широко. Но плазма будет применяться только для лечения, не для профилактики», — подчеркнул Никоноров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам выяснили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.