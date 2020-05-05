В тюрьме Сьерра-Леоне заключенные устроили бунт из-за коронавируса

Фритаун, 5 мая. 28 апреля в центральной тюрьме «Падемба-Роуд» столицы Сьерра-Леоне вспыхнули беспорядки после подтверждения наличия там случая заражения COVID-19.

Заключенные подожгли несколько зданий в знак протеста. Полиция и силы безопасности смогли подавить бунт.

В результате беспорядков был убит охранник, десятки заключенных и сотрудников тюрьмы были ранены. Позже вокруг «Падемба-Роуд» были развернуты силы безопасности. Жителям этого района было приказано оставаться дома.

Инцидент случился после того, как 27 апреля правительство сообщило, что недавно прибывший заключенный заболел коронавирусом, после чего пациент был госпитализирован.

Тюрьмы Сьерра-Леоне переполнены, заключенные содержатся в антисанитарных условиях. Местные неправительственные организации ранее настоятельно призывали правительство освободить заключенных с незначительными судимостями, чтобы уменьшить риск заражения.

В своем заявлении от 27 апреля правительство заявило, что оно приостанавливает уголовные суды на месяц, чтобы остановить заражение тюрем.

В Сьерра-Леоне зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончалось, зарегистрирован 21 случай выздоровления.