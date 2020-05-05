Милонов назвал Немцова символом унижения России

Москва, 5 мая. Политик Борис Немцов был одним из символов унижения России и на личном примере показал, к чему приводит следование так называемым принципам западной демократии. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Он неоднократно подчеркивал, что имя Немцова должно войти в историю как имя предателя Родины. Депутат признался, что еще в молодости Немцов и ему подобные полностью уничтожили в нем «любые неправильные представления о либеральной идее».

«Я осознал, что проводники этой идеи — в основном люди самого негодяйского свойства», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

По мнению Милонова, «благодаря» Немцову сегодня можно точно идентифицировать последователей демократического запада как предателей национальных интересов. Поддерживать политика теперь могут только те, кто не помнит печальных итогов его правления, или были непосредственными участниками разграбления страны и свидетелями горя ее населения.

«Немцов показал, что путь продажи России в угоду западным интересам — путь тупиковый и ни к чему не приводящий. Он был одним из проводников нищеты и унижения нашей страны. Один из символов унижения», — заявил парламентарий.

Когда в 1993 году Немцов занял пост главы администрации Нижнего Новгорода, в город начали с завидной регулярностью приезжать делегации из США и других стран. Связи с Западом политик поддерживал и после дефолта 1998 года.

Экономист и политический деятель Ирина Хакамада рассказывала, что Немцов, как и вся «оппозиция», существовал исключительно на спонсорские деньги.

Ранее сообщалось, что марионетки Запада из РФ в течение нескольких лет паразитировали на памяти политика. Таким образом «оппозиционеры» отрабатывали вложения зарубежных инвесторов.