В Госдуме призвали возобновить работу автосервисов на карантине

Российские станции технического обслуживания автомобилей терпят убытки из-за отсутствия клиентов, при этом автомобилисты, которые пользуются личным транспортом в период самоизоляции, не могут его отремонтировать. Решение проблемы нашла столичная компания по обслуживанию иномарок, став первопроходцем в ремонте авто с доставкой. Об инициативе, которая обещает изменить работу всего рынка, а также о том, почему автосервисы уже сейчас могут работать в штатном режиме — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

«Денис, откройте машину, пожалуйста… Все на месте», — автослесарь Алексей Романцов осматривает машину в загородном доме клиента.

Важно знать все нюансы — менять белому «Вольво» зимнюю резину на летнюю будут за 60 км от хозяина.

«Посмотрите общую диагностику. Хотелось бы, чтобы перед летом с автомобилем все нормально было», — просит сотрудника московского автосервиса владелец авто.

Денис Хаустов ездит на работу в Одинцово, но уже месяц не может помыть и отремонтировать свой транспорт. Из-за эпидемии коронавируса, согласно распоряжению губернатора Московской области, автосервисам запрещено принимать граждан. А тут еще и тепло пришло — оставаться на летней резине больше нельзя. Спасением стал ремонт авто в Москве с доставкой на эвакуаторе.

«Это очень удобно! Я не трачу свое время, не рискую здоровьем своим, своих близких, — говорит Денис. — Сейчас я сдам машину и пойдем с детьми на рыбалку, пока ее будут обслуживать. Так бы я потерял полдня, наверное».

За то, чтобы не ездить в автосервис, автомобилист готов доплатить 2,5 тысячи рублей. Через три часа исправный и пригодный к эксплуатации автомобиль будет у него, обещают механики. Денис подписывает доверенность на перевозку, и автомобиль забирает эвакуатор.

«Если не принимать никаких дополнительных мер, бизнес просто встанет. У меня выручка упала в два раза, — заявил корреспондену ФАН замгендиректора по развитию розничной сети «77Volvo» Алексей Ногинов. — Дохода нет, но аренду и зарплату мы обязаны платить, коммунальные платежи с нас никто не снимает, мы несем такие же расходы, как обычно. Это единственный способ, либо дистанционный ремонт автомобиля, либо ремонт с доставкой, спасти бизнес и работать в условиях карантина».

Компания ввела дистанционное обслуживание в марте. В апреле уже смогла выйти «в ноль». Ремонт с доставкой обещает принести 50% былой выручки, надеются владельцы. В автосервисе технический специалист, находившийся за рулем, передает машину мастеру. Пустующий цех оживает.

«Мы даем возможность обслужить автомобиль, сведя риски заражения к минимуму, — утверждает Алексей Ногинов, — Мы забираем машину у клиента из дома, выполняем все заявленные работы, отправляем клиентам подробный отчет в Вотсап о проведенных работах, состоянии автомобиля и возвращаем автомобиль клиенту обратно домой, принимаем оплату через мобильную кассу».

Поставщики подняли цены на автозапчасти и привозят их с перебоями. Большинство автосервисов и дилерских центров закрыты, остальные лезут из кожи вон, чтобы спасти бизнес и выполнить взятые на себя обязательства.

«Перед введением карантина мы выиграли два тендера. Один из них — это детский дом инвалидов в поселке Уваровка на поставку масла, антифриза для их автопарка. Мы оплатили товар, но получить его смогли только по прошествии двух недель, — рассказал корреспонденту ФАН учредитель ООО «Автодоктор» из Можайска Юрий Шах. — Участвуя в региональных тендерах, мы обязаны выполнять ФЗ № 44 и 223. Мы не можем позволить себе закрыться, потому что тогда нас начнут «причесывать» за нарушение закона».

2 апреля правительство России рекомендовало регионам включить автозапчасти в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Совету последовали далеко не все. Так, в списке Московской области автозапчастей нет. Вкупе с ограничениями работы автосервисов это создает проблему и самим автомобилистам.

«Человек едет на работу, ему предпочтительно ехать на личном транспорте, потому он минимизирует социальные контакты с людьми. Люди должны иметь возможность содержать свое транспортное средство в исправном состоянии. Банально у меня тормозные колодки неисправны, а ты едешь на работу на этой машине. Как?» — говорит корреспонденту ФАН директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен.

А вот петербуржцы за безопасную езду во время эпидемии коронавируса не беспокоятся: правительство Санкт-Петербурга вывело из-под запрета всю сферу обслуживания автотранспорта. Доступ к автозапчастям и ремонту автомобиля есть у всех желающих, констатирует Алексей Певхенен.

«Если глава субъекта дружит со здравым смыслом, он должен понимать: процедура передачи автомобиля на ТО, замена запчастей, жидкостей, тормозных колодок изначально совершенно безопасна с точки зрения эпидемиологической, — уверен первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Автомобиль лучше маски! Почему ему не доехать до автосервиса, не оставить машину на площадке, отойдя на 100 метров? При практически отсутствующем контакте между обслуживающим персоналом и автовладельцем это можно было бы реализовать. Рисков никаких нет».

Депутат призвал регионы как можно быстрее наладить работу автомобильных СТО. В противном случае после окончания карантина гигантские очереди из автомобилей и коллапс на дорогах неминуемы.

«Ни вмешательства президента, ни законов от Госдумы ждать не надо. Это текущая деятельность в рамках компетенции глав субъектов, которые могут это сделать, не дожидаясь отмашки от президента о том, что карантин закончен», — сказал он.

После эпидемии коронавирусной инфекции дистанционные услуги будут набирать популярность в самых неожиданных сферах бизнеса, считают эксперты. Перспективная услуга ремонта автомобиля с доставкой обещает и вовсе перевернуть представление о работе всего автомобильного рынка.

Напомним, ранее на совещании по развитию автомобильной промышленности президент России Владимир Путин заявил о необходимости «подставить плечо» производителям отечественного автопрома в непростой период.