Анкара, 5 мая. Агрессивная внешнеполитическая риторика Турции, военным путем вмешивающейся в дела других стран, приводит к эскалации конфликтов и усилению международной изоляции Анкары. Преступления Турции не могут быть проигнорированы миром и должны быть преданы справедливому суду.

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает прилагать все усилия для участия во внутриливийском кризисе, поддерживая террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В январе в Берлине прошла конференция по поиску путей мирного урегулирования ситуации в Ливии. Все участники переговоров, в числе которых была и Турция, пришли к общему мнению о чрезвычайном вреде иностранного вмешательства и контрабанды оружия в североафриканскую страну.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписался под обязательствами отказаться от интервенции, однако вскоре стало понятно, что его обещания оказались просто словами. С тех пор вмешательство Анкары во внутриливийский кризис только усилилось, в особенности после целой серии сокрушительных побед Ливийской национальной армии (ЛНА) над террористами ПНС.

Главная цель ЛНА — защита суверенитета Ливии, прав и свобод ливийского народа и полное искоренение терроризма в стране. Радикальные бандформирования, как известно, занимают главенствующую роль в режиме Файеза Сарраджа, главаря ПНС. На угрозу безопасности не только Ливии, но и всего Средиземноморского региона ранее обращала внимание Лига арабских государств. ЛАГ призвала Турцию «охладить пыл», но обращение было проигнорировано.

Грубейшие нарушения норм права, законов и военные преступления Турции не могут быть не замечены международным сообществом, безрассудная политика Эрдогана должна быть предана огласке и суду.