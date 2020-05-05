Москва, 5 мая. Эстрадный певец Филипп Киркоров и все члены его семьи сдали тесты на коронавирус. Артист снял на видео процесс тестирования, после чего опубликовал видеоролик в Instagram.

30 апреля Киркоров отметил свое 53-летие. Певец устроил вечеринку, на которой присутствовали Ани Лорак со своей дочкой и Андрей Малахов. 5 мая Киркоров решил пройти тест на корорнавирус. Вместе с Филиппом анализы сдали его сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Домой к певцу прибыли медики в полной защитной экипировке, которые взяли у домочадцев мазки из носоглотки и ротовой полости.

Киркоров первым прошел процедуру, после чего медики взяли мазки у детей артиста. После этого в кадре появляется отец Филиппа Киркорова. По словам артиста, результаты анализов станут известны уже завтра.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.