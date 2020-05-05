Вирусолог Никоноров рассказал, чем пандемия COVID-19 похожа на «испанку» и при чем тут США

Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров развеял мифы о коронавирусе, распространяющиеся в России и мире быстрее пандемии, и провел ликбез по вирусологии.

В начале онлайн-лекции «Коронавирус и мифы вокруг него», состоявшейся в Медиацентре «Патриот» 5 мая, вирусолог Игорь Никоноров совершил экскурс в историю, рассказав, как был открыт вирус гриппа и другие.

Из истории вирусов

Ученый напомнил о докладе основоположника вирусологии Дмитрия Ивановского, прозвучавшего в Санкт-Петербургской академии наук 18 февраля 1892 года. В нем говорилось, что возбудителем табачной мозаики (вирус растений) является ультрапаразит, то есть не микроб, а то, что проходит через фильтры, через которые не проходят известные в то время организмы. Затем немецкий агроном Адольф Эдуард Майер и голландский микробиолог Мартин Виллем Бейеринк дали название этому возбудителю мозаичной болезни табака — вирус, что в переводе с латыни означает «яд».

«Через несколько лет был открыт вирус ящура (животного), еще через несколько лет — вирус человека. До 1916 года выявили довольно много возбудителей, природа которых вирусная», — заметил Никоноров.

По его словам, вирусология развивалась в три этапа. Сначала ученые доказывали, что природой заболеваний являются вирусы определенных патологий. Для этого использовали экспериментальных животных. После в качестве модели был предложен куриный эмбрион. Вирус гриппа был выявлен благодаря этой модели.

«Работа такая — заражали животных… Не знаю, как отнесутся зоозащитники, но ученые использовали много подопытных животных. Брали тех, которые болели, и человека, который умер от болезни, забирали материал, использовали в работе. Работа была опасная, поэтому многие ученые погибли», — заметил вирусолог.

Следующий период в вирусологии начался после Второй мировой войны, когда искали модель, которая поможет выращивать и использовать в работе вирус гриппа. Тогда началось развитие клеточных культур. Одна из наиболее знаменитых культур — HeLa, полученная исследователем Джордж Гейем.

«Третий период развития вирусологии — молекулярный. Это уже стало рутинной работой. Во время пандемии коронавируса постоянно пополняется банк генетических возбудителей, которые выделяют в различных регионах. В нашей стране установлено уже более 120 возбудителей. В Москве большая часть — от москвичей, которые позаражали друг друга, а в Петербурге — от прибывших из других регионов, — отметил Никоноров. — При этом возбудитель один — коронавирус, но генетически можно определить, откуда появились модификации. Какие-то отличия есть — значимые и не очень значимые, но нужно время, чтобы все это проанализировать и дать конкретные рекомендации. Материалы берутся не от 100% инфицированных, эта работа продолжается».

Возвращаясь к гриппу, вирусолог напомнил, что его называли «русской болезнью», а инфлюэнца — это итальянское название.

«Для нас наиболее значим вирус гриппа А и Б, ученые до сих пор используют хорьков и белых мышей для работы с ним. Принципиально применение куриных эмбрионов, это позволило производить вакцины в промышленных масштабах. Первые вакцины делали из легких мышей, это было очень опасно. Сегодня кур проверяют на возбудители, поэтому такие препараты стоят недешево. Чтобы произвести вакцину, требуется десятки тысяч куриных эмбрионов. Из одного яйца можно выделить вирусов на несколько доз, зависит от технологии. Все вакцины против гриппа основаны на том, что иммунитет врабатывается к шипам на поверхности вируса. Универсальные вакцины пытаются сделать на основе белков, которые не подвержены мутациям, но таких вакцин пока нет», — заметил Игорь Никоноров.

Что опаснее — грипп или коронавирус?

По словам ученого, грипп вызывает больше заболеваний, чем коронавирус.

«Если говорить о летальных исходах, то сложно сравнивать. Пока не закончилась пандемия, рано говорить. Нужен спокойный период, чтобы это все проанализировать. Теорий и предположений много, но говорить о том, что коронавирус намного опаснее гриппа, я бы не стал», — заявил Игорь Никоноров.

Он обратил внимание на то, что диагностические критерии гриппа похожи на коронавирус.

«Инкубационный период у гриппа короткий — от нескольких часов до трех суток. При коронавирусе — до двух недель. При коронавирусной инфекции иногда описываются лихорадка, заболевания респираторного тракта и легочные осложнения, бактериальная пневмония, абсцессы, внелегочные заболевания. При токсической форме гриппа тоже могут поражаться легкие. Плюс в 60-х годах прошлого века был установлен синдром Рея), вызывающий поражения почек и печени, особенно у детей и подростков при применении аспирина», — объяснил кандидат медицинских наук.

Он напомнил, что с 1889 года были подтвержденные пандемии гриппа, до этого — лишь предположения. Сейчас в человеческой популяции циркулируют несколько штаммов — два штамма гриппа и два штамма типа В.

За пандемию «испанки» должны ответить США

«Карантинные меры активно применялись в 1889 году. Но тогда британские СМИ сначала с издевкой относились к эпидемии, которая была в России. Считается, что эпидемия началась в феврале в Бухаре, в октябре-ноябре она уже охватила Москву, Петербург, Варшаву, Берлин, Лиссабон, Мадрид, в середине декабря — США, в конце декабря — Англию. Пандемия длилась где-то три года и унесла жизни около миллиона человек, но это данные по крупным городам. Черчилль даже посвятил стихотворение этому «русскому гриппу». Но до 1933 года считалась, что возбудителем был не вирус, а гемофильная палочка. Ее геном полностью секвенировали в 1995 году. Это позволяет создавать более эффективные антибиотики», — рассказал Игорь Никоноров.

По его словам, у другой пандемии — «испанки» 1918 года — было три волны.

«Страны должны требовать компенсацию у США. Первые вспышки случились в январе 1918 года в американских военно-учебных лагерях. Часть солдат во время Первой мировой отправляли из США в Европу. «Испанка» получила свое название, потому что все страны, принимавшие участие в военных действиях, не говорили об инфекции, а в Испании действовали СМИ, поэтому они сообщали. Но в апреле «испанка» уже охватила не только саму Испанию, но и Францию, Португалию, Грецию. Австралия ввела карантин в 1918 году, никто тогда не пострадал, но в 1919 году туда завезли вирус солдаты. Вторая волна была жесткой, в Индии, например, погибли более семи миллионов человек. Были закрыты театры, введены карантинные мероприятия. Третья волна «испанки» пришлась на 1919 год. Все страны Европы пострадали. Всего от пандемии погибли 20-40 миллионов. Каждая новая волна затрагивала людей, которые не были подвержены ранее. Не было коллективного иммунитета, заболевали люди, которые были изолированы в первую волну», — рассказал вирусолог.

Объясняя, почему было несколько волн пандемии, он использовал термин «проэпидемичивание».

«Большая часть людей встречалась с возбудителем в различных формах. Во время эпидемии 1918 года считалось, что болеют люди молодого возраста, как это было в эпидемию свиного гриппа 2009 года, за которую, к слову, тоже ответственны США, потому что оттуда пошли заражения. Немаловажно и то, что в 1918 году страны были разобщены, шла война. Потом связи налаживались, произошла большая миграция людей из США в Европу и обратно. Вот это перемешивание. Сначала военный карантин, потом границы открылись — и все факторы сыграли роль в том, что было три волны «испанки», — объяснил Никоноров.

Похожа ли пандемия коронавируса на «испанку»?

Вирусолог видит некоторые сходства пандемий «испанки» и коронавируса.

«При «испанке» тоже наблюдалось снижение обоняния, вплоть до его отсутствия, снижение вкусовых ощущений, и основной причиной смерти инфицированных становилась пневмония. Тогда впервые заставляли массово носить маски. Там, где вводились карантинные мероприятия, уровень заболеваемости был ниже, чем там, где вводились, а затем отменялись. Но карантин не может полностью защитить. Он позволяет разработать вакцину, но в то время не было таких возможностей, как сейчас», — объяснил Игорь Никоноров.

Говоря о статистике, которая утверждает, что в 2020 году, несмотря на объявленную пандемию, в мире меньше смертей, чем в предыдущие годы, вирусолог призвал изучать причины летальных исходов, а не просто сравнивать цифры, потому что это некорректно.

«Тут нужно смотреть причину летальных исходов. Не нужно спекулировать на этой теме, не разобравшись. Сейчас, конечно, наблюдается некое соревнование, по сути, пытаются разобраться, что страшнее — грипп или коронавирусная инфекция, кто победит. Но я считаю, что пока об этом не нужно говорить», — подчеркнул Никоноров.

В чем сложность сделать вакцину?

Спасти от коронавируса, как и от других вирусов, человека может вакцина. Но она пока не изобретена. По словам вирусолога, любой препарат должен в первую очередь быть безопасен и безвреден для человека, и чтобы отвечать этим требованиям, требуется время на исследования.

«Коронавирус высокопатогенный, работать с ним могут только определенные лаборатории. Нужно время, нужно подготовить системы, которые позволяют проводить контроль. Вы просто так не можете сделать вакцину и сразу ее в народ пустить, нужно провести работу по изучению безопасности и безвредности», — отметил Никоноров.

По его словам, только в России хотят создать больше шести типов вакцин от коронавируса. Тем временем в Израиле сообщили о препарате, который якобы работает как вакцина…

«Это не первые заявления, такие уже были. Таких экзотических препаратов не применяют», — сказал вирусолог.

Спасет ли плазма с антителами?

Плазма переболевших, о которой сейчас говорят как о спасении от COVID-19, использовалась и при гриппе, это не новая история, заметил Никоноров.

«Дело в том, что человек, у которого берут плазму, должен быть здоров. Я имею в виду, у него не должно быть других заболеваний. Сейчас это применятся, так иммуноглобулины против гриппа получали. Доноров прививали от гриппа, их кровь использовали для приготовления препаратов. Но, опять же, нужна была вакцина», — заметил вирусолог.

Благодаря недавно появившимся тест-системам на антитела сегодня можно выявлять людей, которые были носителями коронавируса.

«Но нет уверенности, что так оно и было, что анализ был не ложноположительным? Сейчас, когда появились тесты на определение антител, эта работа будет вестись уже широко. Здесь речь не идет о вакцинации, это препараты для лечения. Плазма будет применяться для лечения, не для профилактики. Для профилактики ее использовать нельзя. Это, в том числе, дорого», — сказал Никоноров и вернулся к «испанке».

Ее старались лечить как микробную инфекцию, но тогда не было антибиотиков.

«Исследователи считали, что природа микробная. Мало что изменилось в эпидемиологических методах. Мало что изменилось, когда нет вакцины, то можно только так, — констатировал вирусолог. — В 40-е годы появились антибиотики, было установлено, что они не действуют на «испанку». Было установлено и то, что лук и чеснок не только не помогают, но и приводят к гибели экспериментальных животных. Имбирь был не так распространен в то время», — заметил Никоноров, настаивая на том, что вакцина — лучший способ защиты.

Есть ли эффективные способы профилактики вирусных инфекций?

Эффективной профилактикой гриппа, например, является живая вакцина, представляющая собой ослабленный вирус гриппа, который много раз пересеяли на куриных эмбрионах, напомнил Игорь Никоноров. Эта живая вакцина была разработана еще в 1930-е годы Анатолием Смородинцевым.

«Благодаря живой вакцине появляются штаммы, которые не вызывают высокой заболеваемости или провоцируют легкие симптомы. Но из-за дешевизны этого препарата он был вытеснен с рынка, его применяли до 2000 года. Живую вакцину сменила инактивированная. В России в основном используются отечественные вакцины. Вы понимаете, что большое значение имеет коммерческая составляющая и лоббирование», — заметил Игорь Никоноров.

По его словам, универсальной вакцины еще не изобретено, а вакцины против гриппа неэффективны от коронавируса, потому что это разные возбудители и разные белки.

«Даже вакцины от гриппа, содержащие все четыре штамма, должны вводиться практически ежегодно. Универсальные вакцины разрабатываются израильскими, американскими учеными, но мы, опять-таки, упираемся в коммерческие вопросы. Нужно найти средства на проведение доклинических исследований. По сути, разработка универсальной вакцины может занять короткий промежуток, а доказательство ее безопасности может занять до десяти лет. Но вакцины против всего невозможно создать, потому что каждый возбудитель индивидуален, это очень сложно сделать», — сказал вирусолог.

Развенчание главных мифов о COVID-19

Вирусолог ответил на вопрос об искусственном происхождении COVID-19.

«В электронном микроскопе вы вряд ли что-то такое увидите. Молекулярные биологи, генетики, которые занимаются секвенированием, могли бы это сказать. Пока оставим этот вопрос. По моему мнению, коронавирус не имеет искусственного происхождения. После того, как это все началось, появились первые расшифровки генотипа. Сразу было сказано, что коронавирус, который был в Китае, отличается от того, который был в Италии. Готовили вирус отдельно для Китая и Европы? Когда пройдет время, будут сравнены возбудители в разных регионах, и можно будет установить, откуда все пошло», — заметил Игорь Никоноров.

Также ученый рассказал, почему чипирование путем ввода вакцины — это фейк.

«Вводится частица возбудителя, на которую в организме вырабатывается иммунный ответ родными клетками. Все, больше ничего нет. Сейчас в части вакцин и консервантов нет, были соли ртути, одно время говорили, что они вредны. Кстати, религиозные взгляды… все основные конфессии (православные, мусульмане) не против вакцинации», — подчеркнул Никоноров.

Остановился лектор и на сообщениях о том, что коронавирус распространяется с помощью вышек 5G.

«А вышки 4G, 3G? По телефону, по телевизору распространяются другие вирусы, которые воздействуют на нашу психику. Такие вирусы, как грипп, COVID-19 так не передаются. Все люди, которые ели огурцы, когда-нибудь умрут. Если бы это было так, уже давно бы сожгли все вышки, и все было бы хорошо», — объяснил ученый.

По его словам, заявления о том, что алкоголь помогает не заразиться коронавирусом, — тоже выдумка.