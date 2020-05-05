На видео попал боевик ПНС, стрелявший из турецкого гранатомета Mk 19

Триполи, 5 мая. Ливийская национальная армия показала видео, на кадрах которого запечатлен террорист так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, стреляющий из турецкого гранатомета Mk 19. Запись стала очередным свидетельством расширяющегося вмешательства Анкары в дела Ливии, включая контрабанду оружия.

Как известно, Организация Объединенных Наций (ООН) для недопущения эскалации внутриливийского кризиса ввела эмбарго на поставку оружия в эту североафриканскую страну. Однако этот запрет регулярно нарушается Турцией, снабжающая террористов ПНС оружием, боеприпасами и военной техникой.

На кадрах видно, как боевик стреляет из автоматического гранатомета Mk 19 турецкого производства. Ливийская национальная армия впервые сообщала о появлении такого типа оружия на вооружении радикалов в ноябре 2019 года. По данным армии Халифы Хафтара, террористы ПНС имеют ограниченное количество гранатометов Mk 19 — в качестве трофеев его захватывают нечасто.

Редакция Федерального агентства новостей ранее предоставила обширный материал, рассказав о том, как Турция поставляет в Ливию огромные партии оружия и направляет туда тысячи наемников.