Чехия предложила России нормализовать отношения

Прага, 5 мая. МИД Чехии направил российским партнерам ноту с предложением начать консультации по урегулированию отношений двух стран, обострившихся в связи с демонтажом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщил глава ведомства Томаш Петржичек.

«Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ. Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами. Российская сторона пока говорила об этой возможности только в СМИ», — сказал он.

Глава чешского МИД уточнил, что такие консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает данный договор.

Он отметил, что между Прагой и Москвой существует «множество тем», в которых есть разногласия, и их политизация может лишь усугубить ситуацию, принести «контрпродуктивный эффект».

Петржичек сообщил, что его ведомство находится в постоянном контакте с российской стороной «по актуальным вопросам» двусторонних отношений, которые касаются не только перемещения памятника Коневу.

Министр отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с Россией, и предостерег от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Споры Москвы и Праги вокруг монумента маршалу Коневу ведутся давно и обостряют непростые отношения между странами.

Все началось с того, что в прошлом году совет района Прага-6, где находится монумент, принял постановление о переносе памятника с городской площади в один из столичных музеев. В России это решение вызвало негодование, а в самой Чехии — дискуссии. В частности, президент страны Милош Земан высказался в защиту монумента и назвал позором идею о его переносе.

Нынешняя ситуация с памятником практически достигла абсурда, поскольку глава района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого был демонтирован монумент, пожаловался на «недовольную» его решением Россию главе Еврокомиссии.