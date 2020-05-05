Минздрав РФ разъяснил правила осмотра пациентов с симптомами коронавируса на дому

Москва, 5 мая. Врач обязан приходить к пациентам с симптомами коронавируса на дом. Если он отказывает в визите, необходимо обратиться на горячую линию. Об этом сообщает Telegram-канал «стопкоронавирус.рф» со ссылкой на разъяснение Минздрава.

«Врач обязан прийти по вызову. Если он отказывается — есть федеральная горячая линия 8–800–2000–112, а также горячие линии в каждом регионе, координаты руководства поликлиники, на которые нужно сразу обратиться», — говорится в сообщении.

Если болезнь протекает в легкой форме, то врач, вероятнее всего, предложит лечение на дому, поскольку поместить в медучреждения абсолютно всех носителей COVID-19 невозможно. Госпитализируют лишь тех больных, которым нужна интенсивная терапия, то есть находящихся в тяжелом состоянии.

Медики могут предложить пациентам с легкой формой проходить лечение в больнице в тех случаях, когда последние не имеют возможности изолироваться в домашних условиях или проживают с детьми или людьми из группы риска.

Оставшийся дома больной обязан следить за своим состоянием и в случае его ухудшения повторно обращаться за консультацией к специалистам.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что рост числа пациентов в тяжелом состоянии в стране прекратился, хотя общее количество новых случаев заражения продолжает увеличиваться.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обращала внимание, что процесс выздоровления пациентов с COVID-19 занимает продолжительное время. В связи с этим она призвала перенесших инфекцию россиян соблюдать осторожность, поскольку ощущение полной свободы от вируса может быть обманчивым.