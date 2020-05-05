Сирия, 5 мая. В Хасаке взорван автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии». На западе Алеппо продолжаются восстановительные работы в освобожденных от террористов районах. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба; продолжили работы по восстановлению разрушенных боевиками районов на западе Алеппо и провели патрулирование в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли опорные пункты курдских боевиков на севере Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразили нападение «Отрядов народной самообороны» на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Хасаке.

Провинция Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что на севере провинции возобновились ожесточенные столкновения у поселков Мараназ и Аль-Маликия, между курдскими боевиками и протурецкими группировками. Согласно информации источника, «Сирийская национальная армия» открыла огонь из ракетных установок по опорным пунктам «Отрядов народной самообороны» у поселка Менге.

Как передает РИА Новости, сирийские рабочие восстанавливают освобожденную от боевиков трассу М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Главный инженер Абнази Хасан Аби в заявлении для прессы отметил, что работы по восстановлению разрушенной боевиками инфраструктуры и дорог могут занять до двух лет, отметив, что у боевиков не было тяжелой техники и основные повреждения были вызваны регулярными минометными обстрелами. Продолжаются также работы в западных кварталах города Алеппо, в частности в районе аз-Захра где сирийские военнослужащие разбирают завалы.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боестолкновения на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольных Анкаре группировок так называемой «вооруженной оппозиции». Как передает портал Step News, артиллерийские подразделения САА, дислоцированные у поселка Каукаба ведут огонь по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Файфель.

Провинция Ракка

На севере провинции продолжаются столкновения между отрядами «Сирийской национальной армией» и курдскими бандформированиями. После того, как стороны обменялись ударами из ракетных установок в окрестностях города Айн-Исса, отмечались боестолкновения в окрестностях города Тель Абъяда. По информации агентства Anha, артиллерийский обстрел со стороны подразделений турецкой армии и боевиков СНА вызвал пожар в поле посевов. Под огонь попали также дома нескольких фермеров.

Министерство обороны Турции сообщает о том, что три боевика «Демократических сил Сирии» были ликвидированы при попытке проникнуть в зону операции «Источник мира».

Провинция Хасака

Как передает агентство Aleppo AMC, в районе поселка Абу-Расин к востоку от города Рас аль-Эйн, на севере провинции был замечен патруль военной полиции ВС РФ.

Источник также сообщает, что оккупированном курдским боевикам городе Аш-Шаддади прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиль сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Информация о раненных и пострадавших пока что уточняется. В организации атаки подозревают боевиков из «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства», которые увеличили число вылазок в подконтрольных SDF зонах.

В лагере беженцев «Аль-Хол» скончался ребенок. Как передает агентство Masar Press Net, несовершеннолетний скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Напомним, что в начале весны силы коалиции и SDF вывели медиков из подконтрольных им лагерей «Эр-Рукбан» в Хомсе и из «Аль-Хола», где в настоящее время проживает свыше 70 тысяч беженцев, большинство из которых — женщины и дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.