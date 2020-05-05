Санкт-Петербург, 5 мая. Испанский грипп и коронавирус отличаются друг от друга длительностью инкубационного периода и течением самого заболевания. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, у «испанки» короткий инкубационный период. При этом первый этап болезни характеризуется резким повышением температуры, после чего возникают боли в горле и кашель. Кроме того, при «испанке» в первые сутки течения болезни могут возникать осложнения в виде пневмонии и энцефалита.

«Также понижение обоняния, вплоть до отсутствия, снижение вкусовых ощущений. При этом пневмония является основной причиной смерти при испанском гриппе. В ходе эпидемии «испанки» впервые заставляли массово носить маски. Там, где вводились карантинные мероприятия, уровень заболеваемости был ниже, чем там, где вводились, а потом отменялись», — пояснил Никоноров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавирусной инфекции погибло более 250 тысяч человек.

В России зафиксировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.