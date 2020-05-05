Бабкина шокировала поклонников рассказом о пораженных коронавирусом легких

Москва, 5 мая. Известная российская певица Надежда Бабкина рассказала, как коронавирус поразил 80% ее легких. Артистка на личном примере показала, что болезнь можно победить.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Перед тем, как попасть в больницу, она почувствовала боль в сердце, помутнение в сознании и нехватку воздуха.

«Лежу на каталке, почему-то ноги отказали», — поделилась Бабкина, ее слова передает KP.Ru.

Врачи трижды проверяли легкие артистки на КТ, думали, что ошиблись. После этого отвезли в операционную, поскольку 80% легких были поражены.

«Там пленкой все заросло и затянулось – это такая зараза», — сказала Бабкина.

Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате. Бабкина признается, что у нее ни на что не было сил.

Народная артистка РСФСР со смехом рассказала, что, будучи в коме, ругалась матом. Она призналась, что ей очень стыдно перед врачами, которые никогда не слышали такие слова.

Теперь певица благодарит медиков, которые помогли ей выздороветь. Она призвала всех россиян оставаться дома и не рисковать своим здоровьем. Поклонники поздравляют артистку в соцсетях и желают ей долгих лет жизни.

Надежде Бабкиной 19 марта исполнилось 70 лет. Пациенты с коронавирусом старше 65 входят в группу риска, поскольку вирус ускоряет развитие хронических заболеваний.

Врачи просят пожилых людей не выходить на улицу, пока эпидемиологическая ситуация не изменится.