Донбасс, 5 мая. В ДНР в ходе обстрела ВСУ ранены четыре человека, в том числе трое детей. Попытка солдат ВСУ сбежать в ДНР обернулась провалом. Из-за массового заболевания коронавирусом одну из бригад ВСУ выводят из зоны конфликта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Территория ЛНР и ДНР за минувшие сутки подверглась обстрелам киевских силовиков восемь раз. По ЛНР два раза открывали огонь из минометов и гранатометов в направлении Березовского и Золотого-5. В ДНР отмечено шесть обстрелов по трем населенным пунктам республики. Наиболее страшные результаты преступлений ВСУ зафиксированы в Петровском районе Донецка (поселок Александровка). Осколками снарядов ранены три малолетние девочки, находившиеся в одном из домов. Также ранения получил мужчина 1965 года рождения, работающий во дворе своего дома.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор в комментарии корреспонденту ФАН рассказала о том, что следователями по факту последнего происшествия расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 229 УК ДНР «Совершение теракта». Фигурантами дела являются командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко М. М., а также подчиненные ему по службе военнослужащие, совершившие обстрел Александровки.

Трое солдат ВСУ погибли при переходе на сторону ДНР

Военная служба правопорядка Украины проводила следствие по факту гибели солдат ВСУ, которые подорвались на своем минном поле. Подробности инцидента корреспонденту ФАН рассказали в Народной милиции ДНР. Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ Линик, Бойко и Андреев плохо себя чувствовали и предполагали, что заразились коронавирусом. Им было известно о благополучном переходе своего сослуживца Анатолия Капицкого на сторону ДНР.

В ночное время суток, воодушевившись поступком товарища, солдаты выдвинулись в сторону республики, но погибли на минном поле. В попытке скрыть происшествие от командования командир бригады Мишанчук предложил сотрудникам военной полиции взятку в 100 тысяч гривен. Попытка удалась, взятку взяли, а в штаб ОТГ «Восток» поступил доклад о том, что молодые люди подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Украинские журналисты вскрывают истинное лицо армии Киева

Как рассказали в Народной милиции ДНР, командир одного из батальонов 58-й бригады ВСУ по фамилии Кривельский получил взятку в размере трех тысяч гривен от представителей СМИ за разрешение осуществить съемку на позициях бригады в районе поселка Новгородское. В момент работы корреспондента ICTV, двое пьяных военнослужащих устроили драку друг с другом. Происшествие, естественно, попало в отснятый видеоматериал. Сотрудники штаба ООС, узнав о произошедшем, изъяли видео у журналистов и проводят служебное расследование в отношении Кривельского.

В Луганской области командир и начальник штаба 30-й механизированной бригады получили дисциплинарное наказание в виде строгого выговора за то, что халатно относятся к выполнению боевых задач, а передовые позиции бригады оборудованы ненадлежащим образом. Стало известно, что накануне, журналисты телеканала «ТРК Украина» были допущены для съемок сюжета в районе города Попасная. Отснятый материал корреспонденты отправили на согласование в пресс-службу штаба ООС. После изучения видео пресс-офицеры доложили командующему Владимиру Кравченко о том, что творится на позициях и в блиндажах солдат. Позиции оказались затоплены водой, а рядом с блиндажами валялись пустые бутылки из-под водки.

Бригада ВСУ будет выведена из зоны конфликта

Как сообщили в луганском военном ведомстве, из зоны боевых действий в принудительном порядке выводится 59-я мотопехотная бригада, в которой 79% военнослужащих больны коронавирусом. Решение приняло командование северной группировки войск. Тестирование на инфицирование COVID-19 показало положительный результат в полутора тысячах случаев. Вирусом заражен и комбриг Геннадий Шаповалов. На территории 242-го Гончаровского общевойскового полигона оборудована изоляционная зона, куда в десятидневный срок должен прибыть весь личный состав.

На смену убывающему подразделению приходит 24-я механизированная бригада, где наблюдаются панические настроения. Солдаты отказываются служить в местах, где не проводилась дезинфекционная обработка. Не захотели ехать около 60% личного состава, военнослужащие написали рапорта об отказе. В часть направлена группа психологов и капелланов, которые должны убедить солдат в необходимости ехать на «защиту родины».