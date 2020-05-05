Путин и Лукашенко по телефону обсудили меры по борьбе с пандемией

Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудил ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Помимо темы пандемии, президенты затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и условились о дальнейших контактах.

Ранее Лукашенко пригласил глав государств, в том числе России, приехать в Минск на парад Победы. Напомним, белорусский лидер решил не отменять торжественные мероприятия даже в условиях пандемии. Свое решение он объяснил тем, что почтить память героев важно эмоционально и патриотически.