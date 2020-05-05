Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

Вашингтон, 5 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции.

«Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон якобы обладает информацией, которая свидетельствует том, что Китай скрывал данные о коронавирусе.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число новых выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

В России зарегистрировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.