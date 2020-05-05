Боевики ПНС Ливии вербуют подростков для участия в боях против ЛНА

Триполи, 5 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вербуют несовершеннолетних, вынуждая их сражаться против Ливийской национальной армии (ЛНА). Доказательства появились в арабском сегменте соцсетей.

Ранее в Сети был опубликован видеоролик, снятый одним из сирийских наемников. В нем джихадисты захватили дом на юге Триполи, вскоре по ним ударили силы ЛНА. Радикалы, поддерживающие ПНС, были разгромлены. На кадрах, помимо наемников, также присутствует 15-летний подросток, сражавшийся вместе с ними.

После того, как этот ролик был обнародован, командование ПНС заявило, что он был сделан в Сирии, тем самым попытавшись снять с себя ответственность за привлечение сирийских наемников. Однако журналисты провели расследование, в котором детально доказали подлинность видео и то, что оно было сделано в Ливии.

Вербовка детей стала очередным свидетельством того, что террористы ПНС готовы пойти на любые средства, желая сохранить у власти их главаря Файеза Сарраджа.