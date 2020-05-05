Триполи, 5 мая. Боевики ПНС похитили заместителя президента Аудиторского Бюро Редху Куркаба. Интересно, что господин Куркаб похож на актера из фильма «Шугалей», исполнившего роль замглавы Триполитанского банка. По сюжету боевика, он помог российским социологам в исследовательской деятельности, предоставив информацию по банковским счетам «премьер-министра» ПНС Файеза Сарраджа. Из этого документа становится очевидно, что лидер нелегитимного «правительства» присваивает средства из государственного бюджета.

Аудиторское Бюро Триполи заявило о похищении Куркаба в понедельник, 4 мая. По данным ведомства, вооруженные боевики напали на чиновника около его дома в Джанзуре, что располагается на западном направлении от ливийской столицы. Пострадавший возглавляет Генеральный департамент Финансового надзора за государственным сектором в Ливии. За несколько дней до инцидента, Куркаб отклонил предложение «Министерства внутренних дел» ПНС о приобретении оперативного госпиталя, поскольку она стоимость покупки в четыре раза превышала реальную цену медицинского учреждения.

Позже выяснилось, что чиновника похитила вооруженная группировка, входящая в состав «МВД» ПНС, подконтрольное Фатхи Башаге. Именно на его предложение, предусматривающее «распил» бюджета, Куркаб ответил отказом. Аудиторское Бюро утверждает, что чиновник стал жертвой бандформирований «правительства» Сарраджа не только по причине блокировки коррупционной госзакупки. Помимо этого, Куркаб планировал осуществить проверку некоторых операций «Министерства», а также банковских счетов Башаги.

По мнению коллег чиновника, его похитили с целью помешать провести ревизию в силовых структурах ПНС. Однако нападение и задержание Куркаба является грубым нарушением статьи (38) Закона (№ 19/2013), который предоставляет сотруднику ведомства юридическую неприкосновенность. Аудиторское Бюро публично осудило действия подконтрольных Башаге сил и принудительное заключение под стражу, а также выразило сожаление, что «Министерство внутренних дел», которое должно обеспечивать безопасность и защищать закон, нарушило его.

«Насильственный акт является преступлением, наказуемым по закону. Мы призываем силовые структуры «МВД» ПНС к скорейшему и безоговорочному освобождению Редхи Куркаба без каких-либо ограничительных условий», — говорится в тексте открытого заявления Аудиторского Бюро.

Соответствующее обращение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook. Под записью появились комментарии гражданских лиц, которые пишут, что действия «министра внутренних дел» Башаги являются привычной практикой в силовых структурах «правительства» Сарраджа. По их словам, причиной тому служит преступное прошлое военного преступника Башаги, которого Организация Объединенных Наций обвиняет в тесных связях с различными террористическими группировками, в том числе в сотрудничестве с исламистской коалицией «Фаджр». Известно, что «министр» неоднократно принимал участие в средневековых пытках, которые применяются по отношению к безвинно заключенным в частных тюрьмах ПНС людей.

Официальных комментариев от «МВД» ПНС и главы данного ведомства пока не поступало.

Напомним, премьера отечественного боевика «Шугалей», повествующего о судьбе российских социологов в Ливии состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Также фильм вышел в ливийском сегменте СМИ, на телеканале «Джамахирия». После просмотра картины боевики ПНС, в страхе международной разоблачения террористического режима Сарраджа, попытались выставить ученых преступниками, использовав для «обвинения» старые тезисы издания New York Times.

Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прибыли на территорию североафриканского государства по официальному приглашению местных властей для проведения социологического исследования, которое могло бы помочь найти пути вывода страны из кризиса. Разумеется, предварительно они получили комплект документов, необходимых для осуществления научной деятельности за рубежом. В ходе работы им удалось найти свидетельства пагубного влияния «правительства» Сарраджа на ситуацию в Ливии. После этого боевики ПНС совершили на них нападение.

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало материал под названием «Зачем американской разведке российские социологи», в котором раскрывает подробности похищения россиян. Как выяснилось, «операцию» против наших соотечественников спланировали заранее в Соединенных Штатах, где глава «МВД» ПНС Башага имеет влиятельных союзников. Именно по наводке и приказу американских спецслужб вооруженные группировки, входящие в силовые структуры «правительства» Сарраджа, осуществили насильственное задержание Шугалея и Суэйфана.

После похищения боевики ПНС передали ученых в руки выходца из «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), военного преступника и главаря группировки RADA, входящей в состав «МВД» ПНС, Абд аль-Рауфа Карры. Последний руководит неофициальной тюрьмой «Митига», где к безвинно заключенным людям применяют средневековые пытки. Именно в это «исправительное» учреждение и поместили российских социологов.

Нелегитимное Правительство национального согласия уже практически год удерживает двух граждан Российской Федерации в ливийских застенках один на один с террористами. За 11 месяцев заключения физическое состояние Шугалея и Суэйфана заметно ухудшилось, адвокат смог навестить их всего один раз. Помимо незаконного задержания и насильственного помещения под стражу, социологам запретили любые контакты с родными и близкими. На данный момент «Генеральная прокуратура Ливии» до сих пор не представила результаты «расследования» по их делу.

1 Организация запрещена на территории РФ.