Семерых россиян задержали в Таиланде за вечеринку в время комендантского часа

Бангкок, 5 мая. Полиция Таиланда задержала семерых граждан России на острове Пханган за нарушение режима чрезвычайного положения, сообщили в консульстве РФ в Бангкоке.

Четверо мужчин и три женщины нарушили комендантский час. Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания соотечественников.

Как пишет издание Bangkok Post, туристы устроили вечеринку после 22.00 и мешали соседям громкой музыкой. В Таиланде в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 22.00 до 04.00 запрещен выход из дома, массовые мероприятия и распитие алкогольных напитков.

По закону о ЧП россиянам грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере 1,3 тысячи долларов. СМИ отмечают, что у одного из туристов при себе нашли наркотическое вещество. Ему могут также предъявить обвинение в хранении наркотиков.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 11 марта. Власти всех стран мира закрыли границы и начали вводить меры, чтобы остановить распространение вируса.

Ряд государств, у которых туризм занимает большую долю в экономике, планируют начать туристический сезон в июле. Однако в отелях и на популярных курортах вводят некоторые ограничения.