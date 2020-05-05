Боевики «Боко Харам» терпят поражение в Нигерии

Абуджа, 5 мая. Вооруженные силы Нигерии нейтрализовали 134 члена вооруженной группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

4 мая Джон Эненче, представитель Министерства обороны Нигерии, сообщил журналистам, что боевики были убиты в ходе операции «Кантана Джимлан», которая началась 1 мая на северо-востоке страны. Нигерийские военные также арестовали 16 осведомителей боевиков и изъяли боеприпасы.

«Боко Харам» начала свою деятельность на территории Нигерии в 2009 году. Первые вооруженные атаки происходили на территории северо-востока страны. Затем боевики расширили свое влияние в Чаде и Камеруне.

За 10 лет деятельности на территории Нигерии боевики «Боко Харам» убили более 30 тысяч человек, а почти три миллиона жителей были вынуждены покинуть места своего проживания.