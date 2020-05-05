Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге ударом по истории Чехии

Москва, 5 мая. Чиновники Праги, санкционировавшие демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, нанесли удар по национальной истории Чехии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что маршал Конев и Красная армия действовали вместе с чехами, и это было единое братство, но теперь эта память потревожена, и абсолютно кощунственные действия уже вписаны в историю самой Чехии.

«Потомки и семьи (авторов демонтажа), и историки никогда не смогут принять этого решения. Это очевидно», — подчеркнула Захарова в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Напомним, после сноса памятника Коневу пражские чиновники пошли дальше и установили мемориальную доску власовцам. В посольстве РФ после этого заявили, что это является уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, а также показывает, на чьей стороне находятся симпатии современных политических сил Чехии. О том, что власовцы не заслуживают установки памятника, заявлял и президент Чехии Милош Земан. Он назвал их «двуличными» и подчеркнул, что об их предательстве нельзя забывать.

Показательно, что снос памятника Коневу и установка доски власовцам в Чехии происходят, когда до 75-летия победы в Великой Отечественной войне остаются считанные дни. Это вызывает глубокое возмущение не только у российских дипломатов. 3 апреля по факту демонтажа монумента маршалу Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а 8 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой предусмотреть уголовное наказание для власти зарубежных стран за снос советских памятников.