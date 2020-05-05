طرابلس ، 5 مايو. شاهد أعضاء حكومة الوفاق الوطني الفيلم الروسي شوغالي ، وبعد ذلك بدأت الاتهامات ضد علماء الاجتماع المختطفين بناء على مقالة نيويورك تايمز في الظهور في مجال المعلومات. على الأرجح ، تخشى قيادة حكومة الوفاق الوطني من الكشف عن الحقيقة حول أنشطتها الخاصة ، ولكن ، دون مبرر آخر ، تستخدم أطروحات الصحافة الأمريكية ضد مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان.

تم العرض الأول للفيلم ، على الرغم من ظروف العزلة الذاتية والحجر الصحي ، على قناة NTV ، وتم نشره أيضًا على عدد من المنصات عبر الإنترنت. حاذ الفيلم على تقييم عالي في أوروبا. في ليبيا تم عرض الفيلم في اليوم السابق على قناة الجماهيرية. من الواضح أنها جذبت الانتباه في ليبيا ، على الأقل "رئيس الوزراء" فايز السراج.

عشية 4 مايو ، نشر حساب فيسبوك لعملية بركان الغضب ، الذي يمثل الجماعات الإرهابية لحكومة الوفاق الوطني، نوعًا من "مراجعة" الفيلم. بعد مشاهدة الفيلم، شعر المسلحون بالخوف من التعرض الدولي لنظام السراج الإرهابي وحاولوا تصوير علماء الاجتماع الروس على أنهم مجرمون ، بناء على اتهامهم بمنشورات الصحافة الغربية.

في وقت سابق ، ظهرت مقالات في وسائل الإعلام الأمريكية كانت متعاطفة مع حكومة الوفاق الوطني، بدون تقديم أي دليل ، تم اتهام شوغالي و سويفان بللاستراتيجيين السياسيين الذين تدخلوا في الانتخابات الليبية والتي لم تكن في المخطط في البلاد حتى الآن ، وقد مر عام تقريبا على سجن الروس.

هذه المرة ذهبت "الحكومة" غير الشرعية إلى أبعد من ذلك. خوفًا من أن يكون لدى المجتمع الدولي أسئلة حول سبب بقاء العلماء الروس في ليبيا ، أنشأت حكومة الوفاق الوطني أسطورة تدخل جديدة ، استنادًا إلى مقال في نيويورك تايز بعنوان "البيت الأبيض بارك الحرب في ليبيا ، لكن روسيا هزمتها".

واتهم ممثلو الجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، بعد مشاهدة فيلم "شوغالي" ، روسيا بـ "تبرير دعم حفتر من خلال السينما". في الوقت نفسه ، كانت موسكو هي التي ساهمت في استقرار الوضع على أراضي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال المشاركة وتوفير منصة للمفاوضات وتحقيق أطول هدنة في تاريخ الأزمة الليبية.

في الوقت نفسه ، يجب على حكومة الوفاق الوطني أن تشرح التحالف غير القانوني مع تركيا: شراء المعدات العسكرية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وتقسيم البحر الأبيض المتوسط ، وانتهاك حقوق جميع الدول المجاورة ، ونقل الإرهابيين ، والفساد ، والاستيلاء على عائدات بيع النفط الليبي وأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك ، لا توجد تعليقات على هذا الموضوع ولا يتوقع منها ذلك.

كما أن "حكومة" السراج صامتة أيضًا بشأن سبب عدم تقديم مكتب المدعي العام الليبي حتى الآن نتائج "التحقيق" في قضية العلماء الروس الذين احتُجزوا في زنزانات ليبية لمدة عام تقريبًا الآن بدون تهمة رسمية. بالنظر إلى وصول شوغالي وسامر إلى ليبيا بدعوة رسمية ولديهما مجموعة من الوثائق اللازمة للقيام بأنشطة بحثية ، فليس من المستغرب أن تواجه حكومة الوفاق الوطني مشاكل مع الأوهام حول الجرائم التي يمكن أن تنسب إلى علماء الاجتماع.

في وقت سابق ، نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية مقالًا بعنوان "لماذا يحتاج علماء الاجتماع الروس إلى المخابرات الأمريكية" ، والذي يكشف عن تعاون وكالات إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق الوطني مع المخابرات الأمريكية. كما اتضح أن رئيس "وزارة الداخلية" بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا له أصدقاء وعلاقات مؤثرة في الغرب. تم التخطيط لـ "عملية" اختطاف العلماء الروس مقدما في واشنطن ، على معلومات و أمر من الخدمات الخاصة الأمريكية ، قام مقاتلو حكومة الوفاق الوطني بالقبض على الروس.

بعد الهجوم ، تم تسليم علماء الاجتماع إلى مجموعة الردع ، التي وضعتهم في سجن معيتيقة الخاص. يدير المؤسسة مجرم حرب ، من مواطني القاعدة وزعيم الردع عبد الرؤوف كارا.

تظهر أسماء باشاغا وكارا في العديد من تقارير الأمم المتحدة. وهم متهمون بأن لهم صلات مع العديد من المنظمات الإسلامية المتطرفة ، والأعمال الإرهابية ، واستخدام التعذيب كما كان في العصور الوسطى ضد السجناء الأبرياء.

احتجز الجهاديون عالِم الاجتماع شوغالي ومترجمه سويفان لأكثر من 11 شهرًا ، تدهورت خلالها الحالة الصحية للروس بشكل ملحوظ. تم منعهم من الاتصال بأقاربهم وأصدقائهم ، وتمكن محام من زيارة العلماء مرة واحدة فقط. في معيتيقة ، كما هو الحال في جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية لحكومة الوفاق الوطني ، يسخرون من السجناء ؛ لمزيد من التفاصيل ، انظر وثائق مجموعة عمل الأمم المتحدة.